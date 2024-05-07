Абхазия и РФ подписали соглашение об избежании двойного налогообложения
В Сухуми подписано соглашение между правительством Абхазии и правительством РФ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Под документом поставили свои подписи вице-премьер и по совместительству министр финансов Абхазии Владимир Делба и заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
«Убежден, что соглашение послужит фундаментом и стимулом для дальнейшего сотрудничества и инвестиций в области торговли и, конечно же, туризма», – заявил Сазанов.
Соглашение вступит в силу в 2025 г. после ратификации в Абхазии и РФ. Оно установит единые ставки налога у государства – источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%.
Отмечается, что ставка налога на процентные доходы предусмотрена в размере 0%, а это позволит не облагать налогом в государстве – источнике выплачиваемые проценты по займам, выданным из другого договаривающегося государства.
20 апреля Государственный таможенный комитет (ГТК) Абхазии сообщил, что на абхазо-российской границе по реке Псоу летом введут дополнительные полосы для автомобилей и посты таможенного контроля, чтобы облегчить пересечение границы.