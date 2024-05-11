Польша может поучаствовать в «большой приватизации» на Украине

В январе глава украинского Фонда госимущества сообщал, что в бюджет Украины поступили первые $850 000, которые были арестованы в результате западных санкций. В эту сумму входят сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сенатора от Запорожской области Дмитрия Ворона и активы одной из компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.