Польша может поучаствовать в «большой приватизации» на Украине
Польша может поучаствовать в «большой приватизации» на Украине, в частности в химической и титановой отраслях. Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль.
«Министерство [государственных активов Польши] направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации, в частности в химической и титановой отраслях. Польская сторона рассматривает и направление food-industry, а именно комбинаты хлебопродуктов», – указано в сообщении пресс-службы фонда.
Коваль в ходе встречи с замминистра государственных активов Польши Яциком Доркминским также обсудил заинтересованность польских бизнес-партнеров в новых логистических центрах индустриальных парков на базе браунфилдов.
В конце 2023 г. Коваль сообщал, что в 2024 г. Украина планирует приватизировать порядка 1000 объектов на сумму $105,3 млн, большая часть из которых станет «госимуществом» после изъятия их у частных владельцев.
В январе глава украинского Фонда госимущества сообщал, что в бюджет Украины поступили первые $850 000, которые были арестованы в результате западных санкций. В эту сумму входят сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сенатора от Запорожской области Дмитрия Ворона и активы одной из компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.