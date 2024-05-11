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Польша может поучаствовать в «большой приватизации» на Украине

Ведомости

Польша может поучаствовать в «большой приватизации» на Украине, в частности в химической и титановой отраслях. Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль.

«Министерство [государственных активов Польши] направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации, в частности в химической и титановой отраслях. Польская сторона рассматривает и направление food-industry, а именно комбинаты хлебопродуктов», – указано в сообщении пресс-службы фонда.

Коваль в ходе встречи с замминистра государственных активов Польши Яциком Доркминским также обсудил заинтересованность польских бизнес-партнеров в новых логистических центрах индустриальных парков на базе браунфилдов.

В конце 2023 г. Коваль сообщал, что в 2024 г. Украина планирует приватизировать порядка 1000 объектов на сумму $105,3 млн, большая часть из которых станет «госимуществом» после изъятия их у частных владельцев.

В январе глава украинского Фонда госимущества сообщал, что в бюджет Украины поступили первые $850 000, которые были арестованы в результате западных санкций. В эту сумму входят сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сенатора от Запорожской области Дмитрия Ворона и активы одной из компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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