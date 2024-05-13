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Китай стал главным торговым партнером Индии в 2023-2024 финансовом году

Ведомости

Китай стал главным торговым партнером Индии в 2023-2024 финансовом году, который завершился 31 марта. Об этом пишет газета Business Standard со ссылкой на данные аналитического центра Global Trade Research Initiative (GTRI).

Двусторонняя торговля между Индией и Китаем за указанный период составила $118,4 млрд. При этом импорт из Китая в Индию увеличился на 3,24% и достиг $101,7 млрд, а экспорт Индии в КНР вырос на 8,7% – до $16,67 млрд. Издание отмечает, что Китай – один из главных поставщиков электронной и телекоммуникационной продукции в Индию, включая передовые технологические компоненты и смартфоны.

Газета также пишет, что Китай опередил США по торговому сотрудничеству с Индией. Импорт из США вырос на 14,7% по сравнению с прошлым годом до $40,78 млрд, при этом экспорт увеличился на 47,9%, достигнув $77,52 млрд.

Китай был главным торговым партнером Индии в 2013-2014, 2017-2018 и 2020-2021 финансовых годах. До Китая лидерство принадлежало ОАЭ. США были крупнейшим торговым партнером Индии в 2021-2022 и 2022-2023 финансовых годах.

Ранее «Ведомости» писали, что товарооборот России и Китая в январе – апреле вырос на 4,7% и составил $76,58 млрд. Импорт из России в Китай в январе – апреле вырос на 10,2% до $43,85 млрд, китайский экспорт в РФ сократился на 1,9% до $32,73 млрд. Положительное сальдо России в годовом выражении выросло вдвое, до $11,12 млрд. В апреле товарооборот составил $19,76 млрд, что примерно соответствует уровню марта. Китайский экспорт вырос за месяц на 9%, составив $8,32 млрд, а импорт из РФ уменьшился на 4,1%, до $11,44 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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