Китай стал главным торговым партнером Индии в 2023-2024 финансовом году

Ранее «Ведомости» писали, что товарооборот России и Китая в январе – апреле вырос на 4,7% и составил $76,58 млрд. Импорт из России в Китай в январе – апреле вырос на 10,2% до $43,85 млрд, китайский экспорт в РФ сократился на 1,9% до $32,73 млрд. Положительное сальдо России в годовом выражении выросло вдвое, до $11,12 млрд. В апреле товарооборот составил $19,76 млрд, что примерно соответствует уровню марта. Китайский экспорт вырос за месяц на 9%, составив $8,32 млрд, а импорт из РФ уменьшился на 4,1%, до $11,44 млрд.