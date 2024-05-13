Китай стал главным торговым партнером Индии в 2023-2024 финансовом году
Китай стал главным торговым партнером Индии в 2023-2024 финансовом году, который завершился 31 марта. Об этом пишет газета Business Standard со ссылкой на данные аналитического центра Global Trade Research Initiative (GTRI).
Двусторонняя торговля между Индией и Китаем за указанный период составила $118,4 млрд. При этом импорт из Китая в Индию увеличился на 3,24% и достиг $101,7 млрд, а экспорт Индии в КНР вырос на 8,7% – до $16,67 млрд. Издание отмечает, что Китай – один из главных поставщиков электронной и телекоммуникационной продукции в Индию, включая передовые технологические компоненты и смартфоны.
Газета также пишет, что Китай опередил США по торговому сотрудничеству с Индией. Импорт из США вырос на 14,7% по сравнению с прошлым годом до $40,78 млрд, при этом экспорт увеличился на 47,9%, достигнув $77,52 млрд.
Китай был главным торговым партнером Индии в 2013-2014, 2017-2018 и 2020-2021 финансовых годах. До Китая лидерство принадлежало ОАЭ. США были крупнейшим торговым партнером Индии в 2021-2022 и 2022-2023 финансовых годах.
Ранее «Ведомости» писали, что товарооборот России и Китая в январе – апреле вырос на 4,7% и составил $76,58 млрд. Импорт из России в Китай в январе – апреле вырос на 10,2% до $43,85 млрд, китайский экспорт в РФ сократился на 1,9% до $32,73 млрд. Положительное сальдо России в годовом выражении выросло вдвое, до $11,12 млрд. В апреле товарооборот составил $19,76 млрд, что примерно соответствует уровню марта. Китайский экспорт вырос за месяц на 9%, составив $8,32 млрд, а импорт из РФ уменьшился на 4,1%, до $11,44 млрд.