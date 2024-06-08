Вице-президент КННК: доля ископаемых источников топлива находится на уровне 80%
«Вслед за новым витком научно-технической революции на рынке энергоносителей наступила радикальная перестройка и преобразование его структуры», – сказал он. Вице-президент КННК выразил уверенность, что растущие мировые потребности в энергии могут быть в целом удовлетворены – с учетом энергоперехода и в рамках научно-технического прогресса.
Кроме того, Чжан согласился с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, подчеркнув, что в рамках энергетического перехода необходимо придерживаться согласованного развития традиционных и новых видов энергетики. Это необходимо делать с уважением к особенностям и возможностям государств, добавил он.
8 июня Сечин в ходе выступления на энергетической панели заявил, что в ближайшие десятилетия драйверами потребления нефти будут развивающиеся государства. По его словам, к 2030 г. рост спроса среди них совокупно должен обеспечить 95% мирового прироста потребления, а наибольший рост спроса ожидается в странах Азии. Глава «Роснефти» также оценил стратегию энергоперехода. Альтернативные источники энергии не могут обеспечить надежность поставок, заявил он.