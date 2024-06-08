Вице-президент КННК: доля ископаемых источников топлива находится на уровне 80%

8 июня Сечин в ходе выступления на энергетической панели заявил, что в ближайшие десятилетия драйверами потребления нефти будут развивающиеся государства. По его словам, к 2030 г. рост спроса среди них совокупно должен обеспечить 95% мирового прироста потребления, а наибольший рост спроса ожидается в странах Азии. Глава «Роснефти» также оценил стратегию энергоперехода. Альтернативные источники энергии не могут обеспечить надежность поставок, заявил он.