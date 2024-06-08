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Вице-президент КННК: доля ископаемых источников топлива находится на уровне 80%

Ведомости

Доля ископаемых источников топлива в первом потреблении находится на уровне 80%, заявил вице-президент Китайской нефтегазовой национальной корпорации (КННК) Чжан Даовэй, принимая участие в энергетической панели на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Вслед за новым витком научно-технической революции на рынке энергоносителей наступила радикальная перестройка и преобразование его структуры», – сказал он. Вице-президент КННК выразил уверенность, что растущие мировые потребности в энергии могут быть в целом удовлетворены – с учетом энергоперехода и в рамках научно-технического прогресса.

Кроме того, Чжан согласился с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, подчеркнув, что в рамках энергетического перехода необходимо придерживаться согласованного развития традиционных и новых видов энергетики. Это необходимо делать с уважением к особенностям и возможностям государств, добавил он.

8 июня Сечин в ходе выступления на энергетической панели заявил, что в ближайшие десятилетия драйверами потребления нефти будут развивающиеся государства. По его словам, к 2030 г. рост спроса среди них совокупно должен обеспечить 95% мирового прироста потребления, а наибольший рост спроса ожидается в странах Азии. Глава «Роснефти» также оценил стратегию энергоперехода. Альтернативные источники энергии не могут обеспечить надежность поставок, заявил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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