Минцифры предложило ввести налоговый инвествычет для проектов по внедрению ИИ

«Федеральный инвестиционный налоговый вычет: мы сейчас обсуждаем тоже, можно ли большие проекты по внедрению таких современных больших решений, связанных с искусственным интеллектом, можно ли будет в рамках федерального инвестиционного налогового вычета на эти расходы уменьшать налог на прибыль», – сказал Шадаев (цитата по «Интерфаксу).