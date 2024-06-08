Минцифры предложило ввести налоговый инвествычет для проектов по внедрению ИИ
Минцифры России рассматривает возможность введения федерального инвестиционного налогового вычета для проектов по внедрению технологии искусственного интеллекта (ИИ), сообщил глава ведомства Максут Шадаев на IT-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
С помощью в том числе этой инициативы, как отметил министр, Минцифры стремится создать дополнительные стимулы, чтобы бизнес переходил на отечественные IТ-решения.
«Федеральный инвестиционный налоговый вычет: мы сейчас обсуждаем тоже, можно ли большие проекты по внедрению таких современных больших решений, связанных с искусственным интеллектом, можно ли будет в рамках федерального инвестиционного налогового вычета на эти расходы уменьшать налог на прибыль», – сказал Шадаев (цитата по «Интерфаксу).
Сейчас во внесенных в Госдуму поправках в рамках масштабных изменений налоговой системы отсутствует конкретный механизм предоставления федерального инвестиционного налогового вычета, который правительство обещало бизнесу в обмен на активные инвестиции, сообщил 6 июня председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, кабмин при определении параметров инвествычета планирует распространять механизм не на весь бизнес, а лишь на приоритетные отрасли. Будущие параметры вычета будут зависеть от темпов роста экономики, а также бюджетных ресурсов, а правительству придется «таргетировать уровень инвестиций и выделить приоритеты с учетом технологической повестки», пояснил Решетников.