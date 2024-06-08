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Минцифры предложило ввести налоговый инвествычет для проектов по внедрению ИИ

Ведомости

Минцифры России рассматривает возможность введения федерального инвестиционного налогового вычета для проектов по внедрению технологии искусственного интеллекта (ИИ), сообщил глава ведомства Максут Шадаев на IT-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

С помощью в том числе этой инициативы, как отметил министр, Минцифры стремится создать дополнительные стимулы, чтобы бизнес переходил на отечественные IТ-решения.

«Федеральный инвестиционный налоговый вычет: мы сейчас обсуждаем тоже, можно ли большие проекты по внедрению таких современных больших решений, связанных с искусственным интеллектом, можно ли будет в рамках федерального инвестиционного налогового вычета на эти расходы уменьшать налог на прибыль», – сказал Шадаев (цитата по «Интерфаксу).

Сейчас во внесенных в Госдуму поправках в рамках масштабных изменений налоговой системы отсутствует конкретный механизм предоставления федерального инвестиционного налогового вычета, который правительство обещало бизнесу в обмен на активные инвестиции, сообщил 6 июня председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, кабмин при определении параметров инвествычета планирует распространять механизм не на весь бизнес, а лишь на приоритетные отрасли. Будущие параметры вычета будут зависеть от темпов роста экономики, а также бюджетных ресурсов, а правительству придется «таргетировать уровень инвестиций и выделить приоритеты с учетом технологической повестки», пояснил Решетников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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