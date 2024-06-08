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Сечин завершил доклад на ПМЭФе словами Конфуция

Ведомости

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин завершил свой доклад на энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) словами Конфуция, следует из трансляции мероприятия.

«В завершение хочу привести слова выдающегося китайского философа Конфуция: там, где кончается терпение, начинается выносливость. Благодарю вас за внимание», – сказал он.

В своем выступлении Сечин обратил внимание, что в ближайшие десятилетия основными драйверами потребления нефти будут развивающиеся страны. По его словам, к 2030 г. рост спроса в этой группе стран совокупно должен обеспечить 95% мирового прироста потребления. При этом наибольший рост спроса ожидается среди стран Азии, которые являются основными торговыми партнерами России.

С тезисами доклада Сечина согласился вице-президент Китайской нефтегазовой национальной корпорации (КННК) Чжан Даовэй. Он подчеркнул, что в рамках энергетического перехода необходимо придерживаться согласованного развития традиционных и новых видов энергетики, при этом учитывая особенности и возможности государств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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