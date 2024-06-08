Сечин завершил доклад на ПМЭФе словами Конфуция
«В завершение хочу привести слова выдающегося китайского философа Конфуция: там, где кончается терпение, начинается выносливость. Благодарю вас за внимание», – сказал он.
В своем выступлении Сечин обратил внимание, что в ближайшие десятилетия основными драйверами потребления нефти будут развивающиеся страны. По его словам, к 2030 г. рост спроса в этой группе стран совокупно должен обеспечить 95% мирового прироста потребления. При этом наибольший рост спроса ожидается среди стран Азии, которые являются основными торговыми партнерами России.
С тезисами доклада Сечина согласился вице-президент Китайской нефтегазовой национальной корпорации (КННК) Чжан Даовэй. Он подчеркнул, что в рамках энергетического перехода необходимо придерживаться согласованного развития традиционных и новых видов энергетики, при этом учитывая особенности и возможности государств.