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В Минпромторге заявили о движении России в сторону чеболизации экономики

Ведомости

Российская экономика движется в сторону чеболизации. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что рынок оставался глобальным, кредиты были доступными, а промышленность работала «как бы сама по себе» до введения антироссийский санкций.

«Как только возникли по-настоящему серьезные санкционные ограничения, появилась необходимость в финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании. То есть сейчас требуется синергия финансового, торгового и промышленного капитала – "чеболизация" по форме, не по генезису. И этот тренд будет продолжаться», – пояснил Осьмаков.

Термин «чеболизация» образован от корейского «чеболь». Таким образом в Южной Корее произносят японский иероглиф «дзайбацу», означающий довоенные японские концерны. В Корее так называют многоотраслевые холдинги, принадлежащие одной семье, например, Samsung, LG, Hyundai.

В России примером чеболизации можно считать работу банка ВТБ и судостроительной корпорации ОСК (в 2023 г. в управление ВТБ передали 100% акций предприятия), а также «Сбера». Газпромбанк Осьмаков назвал «квазичеболем».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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