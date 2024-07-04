В Минпромторге заявили о движении России в сторону чеболизации экономики
Российская экономика движется в сторону чеболизации. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков в интервью «РИА Новости».
Он отметил, что рынок оставался глобальным, кредиты были доступными, а промышленность работала «как бы сама по себе» до введения антироссийский санкций.
«Как только возникли по-настоящему серьезные санкционные ограничения, появилась необходимость в финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании. То есть сейчас требуется синергия финансового, торгового и промышленного капитала – "чеболизация" по форме, не по генезису. И этот тренд будет продолжаться», – пояснил Осьмаков.
В России примером чеболизации можно считать работу банка ВТБ и судостроительной корпорации ОСК (в 2023 г. в управление ВТБ передали 100% акций предприятия), а также «Сбера». Газпромбанк Осьмаков назвал «квазичеболем».