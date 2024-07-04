В Минпромторге заявили о движении России в сторону чеболизации экономики

«Как только возникли по-настоящему серьезные санкционные ограничения, появилась необходимость в финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании. То есть сейчас требуется синергия финансового, торгового и промышленного капитала – "чеболизация" по форме, не по генезису. И этот тренд будет продолжаться», – пояснил Осьмаков.