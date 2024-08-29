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Нацбанк Казахстана сохранил ключевую ставку на уровне 14,25% годовых

Ведомости

Национальный банк Казахстана принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,25% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Годовая инфляция в июле повысилась до 8,6%, показатель соответствует прогнозу Нацбанка. При этом месячная инфляция составила 0,7%, что значительно выше среднеисторических значений (0,3%). В регуляторе отметили, что инфляционные ожидания населения практически не изменились.

В таких условиях пространство для смягчения денежно-кредитных условий существенно ограничено, отметили в регуляторе. Там указали на высокую вероятность сохранения ставки на уровне 14,25% на текущем уровне до конца 2024 г.

В 2024 г. Нацбанк Казахстана прогнозирует инфляцию на уровне 7,5–9,5%, в 2025 г. – 5,5–7,5%, в 2026 г. – 5–7%. Ожидается, что рост экономики республики составит в 2024 г. 3,5–4,5%. Согласно прогнозу регулятора, в 2025 г. темпы роста ВВП составят 5–6%, в 2026 г. – 3,5–4,5%.

19 января Нацбанк Казахстана снизил ключевую ставку с 15,75 до 15,25% годовых. В феврале регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 14,75% годовых. В июле Нацбанк снизил ключевую ставку до 14,25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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