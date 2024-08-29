Нацбанк Казахстана сохранил ключевую ставку на уровне 14,25% годовых

В 2024 г. Нацбанк Казахстана прогнозирует инфляцию на уровне 7,5–9,5%, в 2025 г. – 5,5–7,5%, в 2026 г. – 5–7%. Ожидается, что рост экономики республики составит в 2024 г. 3,5–4,5%. Согласно прогнозу регулятора, в 2025 г. темпы роста ВВП составят 5–6%, в 2026 г. – 3,5–4,5%.