Нацбанк Казахстана сохранил ключевую ставку на уровне 14,25% годовых
Национальный банк Казахстана принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,25% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Годовая инфляция в июле повысилась до 8,6%, показатель соответствует прогнозу Нацбанка. При этом месячная инфляция составила 0,7%, что значительно выше среднеисторических значений (0,3%). В регуляторе отметили, что инфляционные ожидания населения практически не изменились.
В таких условиях пространство для смягчения денежно-кредитных условий существенно ограничено, отметили в регуляторе. Там указали на высокую вероятность сохранения ставки на уровне 14,25% на текущем уровне до конца 2024 г.
В 2024 г. Нацбанк Казахстана прогнозирует инфляцию на уровне 7,5–9,5%, в 2025 г. – 5,5–7,5%, в 2026 г. – 5–7%. Ожидается, что рост экономики республики составит в 2024 г. 3,5–4,5%. Согласно прогнозу регулятора, в 2025 г. темпы роста ВВП составят 5–6%, в 2026 г. – 3,5–4,5%.