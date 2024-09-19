Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 5%
Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на уровне 5%, следует из информации на сайте регулятора.
Ставка была сохранена решением большинства (8-1). Один из членов совета предложил снизить банковскую ставку на 0,25 процентных пункта (п. п.), до 4,75%.
«Решения по денежно-кредитной политике были продиктованы необходимостью вытеснения постоянного инфляционного давления из системы, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%», – уточняется в сообщении регулятора.
Следующее заседание назначено на 7 ноября.
1 августа Банк Англии снизил ставку на 0,25 п. п. – до 5% – впервые с 2020 г. Тогда за это решение проголосовали пятеро членов комитета по денежно-кредитной политике, четверо высказались за сохранение ставки на прежнем уровне.
18 сентября Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую ставку впервые с марта 2020 г. – на 50 базисных пунктов до 4,75–5%. Как заявил старший экономист Центра экономических и политических исследований Дин Бейкер считает, что снижение ставки «поможет подстегнуть рынок жилья, где миллионы людей отложили продажу домов из-за высоких ставок по ипотеке».