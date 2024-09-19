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Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 5%

Ведомости

Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на уровне 5%, следует из информации на сайте регулятора.

Ставка была сохранена решением большинства (8-1). Один из членов совета предложил снизить банковскую ставку на 0,25 процентных пункта (п. п.), до 4,75%. 

«Решения по денежно-кредитной политике были продиктованы необходимостью вытеснения постоянного инфляционного давления из системы, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%», – уточняется в сообщении регулятора.

Следующее заседание назначено на 7 ноября.

1 августа Банк Англии снизил ставку на 0,25 п. п. – до 5% – впервые с 2020 г. Тогда за это решение проголосовали пятеро членов комитета по денежно-кредитной политике, четверо высказались за сохранение ставки на прежнем уровне.

18 сентября Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую ставку впервые с марта 2020 г. – на 50 базисных пунктов до 4,75–5%. Как заявил старший экономист Центра экономических и политических исследований Дин Бейкер считает, что снижение ставки «поможет подстегнуть рынок жилья, где миллионы людей отложили продажу домов из-за высоких ставок по ипотеке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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