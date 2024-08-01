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Банк Англии снизил ставку впервые с 2020 года

Ведомости

Банк Англии понизил базовую процентную ставку на 0,25 процентных пунктов (п. п.) по итогам заседания 31 июля до 5% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

За это решение проголосовали пятеро членов комитета по денежно-кредитной политике, четверо высказались за сохранение ставки на прежнем уровне.

Такое решение было принято на фоне ослабления инфляционного давления: в мае и июне инфляция в Великобритании находилась на целевом уровне 2%. Это произошло в связи с преодолением «последствий глобальных потрясений», в том числе пандемии COVID-19 и конфликта на Украине. Также на показатель инфляции повлияли высокие процентные ставки. В то же время в регуляторе указали на сохраняющиеся риски «более высокой» инфляции.

Банк Англии ожидает рост инфляции в этом году до 2,75% из-за низкой сравнительной базы цен на энергоносители. В 2025 г., по прогнозу регулятора, показатель должен вернуться к целевому показателю. Банк Англии также повысил прогноз роста ВВП страны по итогам 2024 г. с 0,5 до 1,25%. В 2025 и 2026 гг. регулятор ожидает увеличение ВВП на уровне 1% и 1,25% соответственно.

Ставка снижена впервые с 2020 г. Тогда она находилась на рекордно низком уровне 0,1%, но из-за роста инфляции на фоне пандемии и начала конфликта на Украине регулятор стал последовательно повышать ставку. В октябре 2022 г. инфляция в стране находилась на уровне 11,1%. Ставка 5,25% сохранялась с августа 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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