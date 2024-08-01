Банк Англии снизил ставку впервые с 2020 года
Банк Англии понизил базовую процентную ставку на 0,25 процентных пунктов (п. п.) по итогам заседания 31 июля до 5% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
За это решение проголосовали пятеро членов комитета по денежно-кредитной политике, четверо высказались за сохранение ставки на прежнем уровне.
Такое решение было принято на фоне ослабления инфляционного давления: в мае и июне инфляция в Великобритании находилась на целевом уровне 2%. Это произошло в связи с преодолением «последствий глобальных потрясений», в том числе пандемии COVID-19 и конфликта на Украине. Также на показатель инфляции повлияли высокие процентные ставки. В то же время в регуляторе указали на сохраняющиеся риски «более высокой» инфляции.
Банк Англии ожидает рост инфляции в этом году до 2,75% из-за низкой сравнительной базы цен на энергоносители. В 2025 г., по прогнозу регулятора, показатель должен вернуться к целевому показателю. Банк Англии также повысил прогноз роста ВВП страны по итогам 2024 г. с 0,5 до 1,25%. В 2025 и 2026 гг. регулятор ожидает увеличение ВВП на уровне 1% и 1,25% соответственно.
Ставка снижена впервые с 2020 г. Тогда она находилась на рекордно низком уровне 0,1%, но из-за роста инфляции на фоне пандемии и начала конфликта на Украине регулятор стал последовательно повышать ставку. В октябре 2022 г. инфляция в стране находилась на уровне 11,1%. Ставка 5,25% сохранялась с августа 2023 г.