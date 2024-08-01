Банк Англии снизил ставку впервые с 2020 года

Такое решение было принято на фоне ослабления инфляционного давления: в мае и июне инфляция в Великобритании находилась на целевом уровне 2%. Это произошло в связи с преодолением «последствий глобальных потрясений», в том числе пандемии COVID-19 и конфликта на Украине. Также на показатель инфляции повлияли высокие процентные ставки. В то же время в регуляторе указали на сохраняющиеся риски «более высокой» инфляции.