Экономика США ежедневно будет терять до $4,5 млрд из-за забастовки в портах

Профсоюз требует повышения зарплаты на 77% в течение шести лет, улучшения условий медицинского страхования и защиты рабочих мест от автоматизации процессов. Альянс портов сначала предложил повысить зарплату на 40% в течение шестилетнего периода, но под давлением администрации президента США Джо Байдена улучшил предложение до 50%. На полный отказ от автоматизации ряда процессов при обработке грузов порты не согласились. Профсоюз отклонил это предложение, поскольку оно не соответствует требованиям работников.