Экономика США ежедневно будет терять до $4,5 млрд из-за забастовки в портах
Сотрудники 36 морских портов Восточного побережья США и Мексиканского залива начали забастовку. Об этом сообщает Associated Press.
Протест стал первой забастовкой профсоюза Международной ассоциации портовых грузчиков (ILA) с 1977 г. По данным JP Morgan, протесты могут обойтись американской экономике от $3,8 млрд до $4,5 млрд в день. Указанные порты обрабатывают 57% от общего объема грузов, поставляемых в США. В настоящий момент их работа парализована.
Профсоюз требует повышения зарплаты на 77% в течение шести лет, улучшения условий медицинского страхования и защиты рабочих мест от автоматизации процессов. Альянс портов сначала предложил повысить зарплату на 40% в течение шестилетнего периода, но под давлением администрации президента США Джо Байдена улучшил предложение до 50%. На полный отказ от автоматизации ряда процессов при обработке грузов порты не согласились. Профсоюз отклонил это предложение, поскольку оно не соответствует требованиям работников.
Отмечается, что если забастовка будет продолжаться на протяжении долгого времени, предприятия столкнутся с задержками, которые сильно повлияют на предложение в магазинах, к примеру на рождественские подарки. Забастовка также скажется на поставках скоропортящегося импорта.