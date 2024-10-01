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Экономика США ежедневно будет терять до $4,5 млрд из-за забастовки в портах

Ведомости

Сотрудники 36 морских портов Восточного побережья США и Мексиканского залива начали забастовку. Об этом сообщает Associated Press.

Протест стал первой забастовкой профсоюза Международной ассоциации портовых грузчиков (ILA) с 1977 г. По данным JP Morgan, протесты могут обойтись американской экономике от $3,8 млрд до $4,5 млрд в день. Указанные порты обрабатывают 57% от общего объема грузов, поставляемых в США. В настоящий момент их работа парализована.

Профсоюз требует повышения зарплаты на 77% в течение шести лет, улучшения условий медицинского страхования и защиты рабочих мест от автоматизации процессов. Альянс портов сначала предложил повысить зарплату на 40% в течение шестилетнего периода, но под давлением администрации президента США Джо Байдена улучшил предложение до 50%. На полный отказ от автоматизации ряда процессов при обработке грузов порты не согласились. Профсоюз отклонил это предложение, поскольку оно не соответствует требованиям работников.

Отмечается, что если забастовка будет продолжаться на протяжении долгого времени, предприятия столкнутся с задержками, которые сильно повлияют на предложение в магазинах, к примеру на рождественские подарки. Забастовка также скажется на поставках скоропортящегося импорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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