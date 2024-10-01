Инфляция в еврозоне опустилась ниже 2% впервые с 2021 года
Инфляция в еврозоне в сентябре составит 1,8%, следует из данных статистической службы Европейского союза. По результатам августа она была на уровне 2,2%.
Инфляция впервые опустилась ниже 2% с середины 2021 г., уточняет Reuters. В сентябре самый высокий годовой показатель по инфляции зафиксирован в сфере услуг (4% по сравнению с 4,1% в августе). За ним следуют продукты питания, алкоголь и табак (2,4% против 2,3% в августе), а также неэнергетические промышленные товары и энергоносители (0,4% и -6% соответственно). Показатель по энергоносителям в августе составил -3%. Результаты по промышленности по сравнению с прошлым месяцем не изменились.
В сентябре Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил процентную ставку до 3,65% с 4,25% годовых. Согласно заявлению регулятора, последние данные по инфляции в целом соответствовали ожиданиям. По прогнозам в 2024 г. общая инфляция в среднем составит 2,5%, в 2025 г. – 2,2%, а в 2026 г. – 1,9%. Прогнозы насчет базовой инфляции на 2024 и 2025 гг. были пересмотрены в сторону повышения, поскольку инфляция в сфере услуг оказалась выше ожидаемой.
Агентство Reuters отмечает, что глава ЕЦБ Кристин Лагард давала четкий сигнал о том, что дальнейшее снижение ставки может произойти в октябре с учетом «оптимистичных ценовых тенденций».