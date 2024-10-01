Инфляция в еврозоне опустилась ниже 2% впервые с 2021 года

Инфляция впервые опустилась ниже 2% с середины 2021 г., уточняет Reuters. В сентябре самый высокий годовой показатель по инфляции зафиксирован в сфере услуг (4% по сравнению с 4,1% в августе). За ним следуют продукты питания, алкоголь и табак (2,4% против 2,3% в августе), а также неэнергетические промышленные товары и энергоносители (0,4% и -6% соответственно). Показатель по энергоносителям в августе составил -3%. Результаты по промышленности по сравнению с прошлым месяцем не изменились.