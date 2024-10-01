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Инфляция в еврозоне опустилась ниже 2% впервые с 2021 года

Ведомости

Инфляция в еврозоне в сентябре составит 1,8%, следует из данных статистической службы Европейского союза. По результатам августа она была на уровне 2,2%.

Инфляция впервые опустилась ниже 2% с середины 2021 г., уточняет Reuters. В сентябре самый высокий годовой показатель по инфляции зафиксирован в сфере услуг (4% по сравнению с 4,1% в августе). За ним следуют продукты питания, алкоголь и табак (2,4% против 2,3% в августе), а также неэнергетические промышленные товары и энергоносители (0,4% и -6% соответственно). Показатель по энергоносителям в августе составил -3%. Результаты по промышленности по сравнению с прошлым месяцем не изменились.

В сентябре Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил процентную ставку до 3,65% с 4,25% годовых. Согласно заявлению регулятора, последние данные по инфляции в целом соответствовали ожиданиям. По прогнозам в 2024 г. общая инфляция в среднем составит 2,5%, в 2025 г. – 2,2%, а в 2026 г. – 1,9%. Прогнозы насчет базовой инфляции на 2024 и 2025 гг. были пересмотрены в сторону повышения, поскольку инфляция в сфере услуг оказалась выше ожидаемой.

Агентство Reuters отмечает, что глава ЕЦБ Кристин Лагард давала четкий сигнал о том, что дальнейшее снижение ставки может произойти в октябре с учетом «оптимистичных ценовых тенденций».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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