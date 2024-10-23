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Генеральный директор Boeing призвал к изменениям на фоне убытка в $6 млрд

Ведомости

Убыток Boeing по итогам III квартала 2024 г. составил $6 млрд. Генеральный директор Келли Ортберг представил план вывода корпорации из кризиса одновременно с отчетом, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на гендиректора.

По словам Ортберга, компания нуждается в фундаментальных изменениях корпоративной культуры. Ортберг сказал сотрудникам и инвесторам, что производитель самолетов находится «на перепутье» и что «серьезные сбои в работе» привели к «эрозии доверия», росту долга и разочарованию клиентов. Как отмечает издание, Ортберг обратился к сотрудникам за несколько часов до голосования 33 000 бастующих рабочих о принятии сделки со стороны компании-производителя. Результаты голосования на настоящий момент неизвестны.

8 сентября было достигнуто предварительное соглашение между Международной ассоциацией машинистов и авиакосмических рабочих (IAM) и Boeing, предусматривающее повышение зарплаты на 25% в рамках четырехлетнего контракта, что меньше 40%, на которых настаивал профсоюз. Предыдущий контракт истек 12 сентября. По словам сотрудников, зарплаты и льгот в последнем предложении компании недостаточно для жизни. 13 сентября The Guardian сообщила, что Boeing ожидает забастовка 33 000 сотрудников с требованием повысить зарплаты.

Авиастроительная компания 19 октября достигла предварительного соглашения с членами профсоюза International Association of Machinists and Aerospace Workers (Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли). Ранее в ходе забастовок сотрудники требовали увеличения зарплат на 40%, но Boeing выступил с предложением поднять оплату труда на 25%. В итоге производитель пообещал надбавку в размере 35% в течение четырех лет. Если Boeing и удастся договориться с профсоюзом, компания, как пишет газета, все равно останется в опасном финансовом положении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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