Генеральный директор Boeing призвал к изменениям на фоне убытка в $6 млрд
Убыток Boeing по итогам III квартала 2024 г. составил $6 млрд. Генеральный директор Келли Ортберг представил план вывода корпорации из кризиса одновременно с отчетом, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на гендиректора.
По словам Ортберга, компания нуждается в фундаментальных изменениях корпоративной культуры. Ортберг сказал сотрудникам и инвесторам, что производитель самолетов находится «на перепутье» и что «серьезные сбои в работе» привели к «эрозии доверия», росту долга и разочарованию клиентов. Как отмечает издание, Ортберг обратился к сотрудникам за несколько часов до голосования 33 000 бастующих рабочих о принятии сделки со стороны компании-производителя. Результаты голосования на настоящий момент неизвестны.
8 сентября было достигнуто предварительное соглашение между Международной ассоциацией машинистов и авиакосмических рабочих (IAM) и Boeing, предусматривающее повышение зарплаты на 25% в рамках четырехлетнего контракта, что меньше 40%, на которых настаивал профсоюз. Предыдущий контракт истек 12 сентября. По словам сотрудников, зарплаты и льгот в последнем предложении компании недостаточно для жизни. 13 сентября The Guardian сообщила, что Boeing ожидает забастовка 33 000 сотрудников с требованием повысить зарплаты.
Авиастроительная компания 19 октября достигла предварительного соглашения с членами профсоюза International Association of Machinists and Aerospace Workers (Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли). Ранее в ходе забастовок сотрудники требовали увеличения зарплат на 40%, но Boeing выступил с предложением поднять оплату труда на 25%. В итоге производитель пообещал надбавку в размере 35% в течение четырех лет. Если Boeing и удастся договориться с профсоюзом, компания, как пишет газета, все равно останется в опасном финансовом положении.