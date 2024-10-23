Генеральный директор Boeing призвал к изменениям на фоне убытка в $6 млрд

По словам Ортберга, компания нуждается в фундаментальных изменениях корпоративной культуры. Ортберг сказал сотрудникам и инвесторам, что производитель самолетов находится «на перепутье» и что «серьезные сбои в работе» привели к «эрозии доверия», росту долга и разочарованию клиентов. Как отмечает издание, Ортберг обратился к сотрудникам за несколько часов до голосования 33 000 бастующих рабочих о принятии сделки со стороны компании-производителя. Результаты голосования на настоящий момент неизвестны.