В Москве впервые за 10 лет изменили ставку транспортного налога
Мосгордума приняла закон о внесении изменений в налоговое законодательство города, которым повышаются ставки транспортного налога. Повышение затронет только те категории транспортных средств, по которым ставки сейчас ниже предусмотренных федеральным законодательством, сообщил департамент экономической политики и развития Москвы.
«Ставки транспортного налога были зафиксированы в рублях и не пересматривались более 10 лет. За этот срок накопленная инфляция превысила 100%. Рост налога будет плавным – в среднем не более 10% в год», – сообщили в департаменте.
Для машины мощностью 120 л. с. ставка транспортного налога в 2025 г. повысится на три рубля за каждую лошадиную силу – с 25 до 28 руб. Согласно расчетам, средний налог вырастет на 360 руб. – с 3000 до 3360 руб. Уведомления на уплату транспортного налога за 2025 г. придут москичам в 2026 г., увеличенный налог нужно будет заплатить до 1 декабря 2026 г.
«Все действующие льготы по транспортному налогу для организаций и граждан будут сохранены. Среди этих категорий – многодетные семьи, ветераны и инвалиды первой и второй группы», – говорится в сообщении.
Депутаты МГД одобрили закон, продлевающий льготу по транспортному налогу для владельцев электромобилей еще на пять лет. Как уточняет департамент, с момента введения льготы в 2020 г. количество ее пользователей возросло почти в 15 раз, только в 2023 г. льготой воспользовались более 6000 владельцев сэкономив порядка 86 млн руб.
Ранее МГД также приняла закон о продлении на пять лет действия трех налоговых льгот по налогу на имущество организаций. В частности, продлена льгота по налогу на имущество организаций для объектов, включенных в перечень торгово-офисной недвижимости и облагаемых налогом от кадастровой стоимости, но используемых в указанных целях менее чем на 20%.
18 октября «Ведомости» сообщали, что бизнес попросил депутатов Госдумы ввести с 2026 г. обязательную ежегодную индексацию предельного порога доходов, при котором налогоплательщики упрощенной системы налогообложения (УСН) начинают исчислять и уплачивать НДС. Такая мера вошла в перечень предложений «Опоры России» к проекту закона «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.» и Основным направлениям налоговой и бюджетной политики.