В Москве впервые за 10 лет изменили ставку транспортного налога

Для машины мощностью 120 л. с. ставка транспортного налога в 2025 г. повысится на три рубля за каждую лошадиную силу – с 25 до 28 руб. Согласно расчетам, средний налог вырастет на 360 руб. – с 3000 до 3360 руб. Уведомления на уплату транспортного налога за 2025 г. придут москичам в 2026 г., увеличенный налог нужно будет заплатить до 1 декабря 2026 г.