Мосгордума приняла закон о продлении действия трех налоговых льгот на пять лет

Действие этих льгот должно было прекратится с 1 января 2025 г., однако потребность в них сохраняется и в будущем, отметили в департаменте. В связи с этим правительством Москвы было предложено продлить эти льготы до 2030 г. В частности, продлена льгота по налогу на имущество организаций для объектов, включенных в перечень торгово-офисной недвижимости и облагаемых налогом от кадастровой стоимости, но используемых в указанных целях менее чем на 20%.