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Мосгордума приняла закон о продлении действия трех налоговых льгот на пять лет

Ведомости

Мосгордума приняла закон, который продлевает на пять лет действие трех налоговых льгот по налогу на имущество организаций, сообщил департамент экономической политики и развития Москвы.

Действие этих льгот должно было прекратится с 1 января 2025 г., однако потребность в них сохраняется и в будущем, отметили в департаменте. В связи с этим правительством Москвы было предложено продлить эти льготы до 2030 г. В частности, продлена льгота по налогу на имущество организаций для объектов, включенных в перечень торгово-офисной недвижимости и облагаемых налогом от кадастровой стоимости, но используемых в указанных целях менее чем на 20%.

«Это, например, склады, гаражи, объекты здравоохранения, коммунального хозяйства, культуры, образования, спорта, промышленности и производства. За 2023 г. льготой воспользовались 660 организаций на общую сумму восемь миллиардов рублей», – пояснили в столичном правительстве.

Также была сохранена льгота для гостиниц, которые расположены в зданиях, включенных в аналогичный перечень. В прошлом году льготой воспользовались 134 гостиницы на общую сумму почти 1 млрд руб., добавили в департаменте. Последняя продленная льгота применяется для зданий, используемых в медицинских целях. Ее используют 42 организации, которые в 2023 г. сэкономили порядка 1,8 млрд руб. Льгота вводилась с целью стимулирования строительства современных зданий больниц, поликлиник и медицинских центров, заключили в департаменте.

13 ноября Мосгордума приняла городской бюджет на три года. По доходам общие параметры бюджета Москвы на 2025 г. составят 5,1 трлн руб., тогда как по расходам – 5,6 трлн руб. Около 90% расходов бюджета в следующем году пойдут на реализацию 13 госпрограмм. Больше всего средств запланировано выделить на развитие транспортной системы и социальную поддержку москвичей. Бюджет развития достигнет 2,6 трлн руб.

18 октября «Ведомости» сообщали, что бизнес попросил депутатов Госдумы ввести с 2026 г. обязательную ежегодную индексацию предельного порога доходов, при котором налогоплательщики упрощенной системы налогообложения (УСН) начинают исчислять и уплачивать НДС. Такая мера вошла в перечень предложений «Опоры России» к проекту закона «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.» и Основным направлениям налоговой и бюджетной политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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