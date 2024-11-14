Курс доллара на рынке Forex впервые за год превысил 100 рублей

На данный момент доллар торгуется на уровне 99,7 руб. В последний раз курс доллара превышал отметку в 100 руб. 6 ноября 2023 г. Максимальная цена закрытия сделки по покупке валюты остановилась на отметке в 101,4 руб. Курс доллара в России растет с начала осени. В сентябре курс вырос до 90 руб., а в начале октября – до 95 руб. 10 октября курс доллара ЦБ впервые с октября 2023 г. поднялся выше 97 руб.