Курс доллара на рынке Forex впервые за год превысил 100 рублей
Курс доллара впервые за год превысил отметку в 100 руб. на международном рынке Forex. Порог был преодолен в 15:15 мск, цена сделки составила 100,2 руб. за доллар, свидетельствуют данные Investing.com.
На данный момент доллар торгуется на уровне 99,7 руб. В последний раз курс доллара превышал отметку в 100 руб. 6 ноября 2023 г. Максимальная цена закрытия сделки по покупке валюты остановилась на отметке в 101,4 руб. Курс доллара в России растет с начала осени. В сентябре курс вырос до 90 руб., а в начале октября – до 95 руб. 10 октября курс доллара ЦБ впервые с октября 2023 г. поднялся выше 97 руб.
В июне американские власти ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). На сегодняшний день граждане и компании не могут покупать и продавать доллары США и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки.
После введения санкций курс доллара и евро устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.