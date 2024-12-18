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ЦБ понизил курс доллара и повысил курс евро на 19 декабря

Ведомости

Центробанк установил официальный курс на 19 декабря, понизив доллар США и повысив евро. Курс доллара был снижен со 102,99 руб. до 102,77 руб., тогда как евро выросло со 108,34 до 108,5 руб., следует из данных регулятора.

Курс китайского юаня был установлен на уровне 14,07 руб. Центробанк 17 декабря впервые с 12 декабря снизил официальный курс доллара ниже отметки в 103 руб. В конце прошлого месяца рубль обновил минимумы с марта 2022 г. сразу к трем основным валютам – доллару, евро и юаню. Пик ослабления рубля пришелся на 29 ноября – тогда курс был установлен на уровне 109,58 руб. к американской валюте и 116,14 руб. – к европейской.

9 декабря регулятор рассказал, что ослабление валюты связано с двумя факторами. Во-первых, повлияло решение США ввести новые санкции против российского финсектора и, в частности, против инфраструктуры международных расчетов. Во-вторых, эффект на курс был из-за действий «отдельных нефинансовых компаний», которые покупали валюту для погашения обязательств.

В ходе торгов на международном рынке Forex 11 декабря курс доллара пересек отметку в 108 руб., поднявшись за торги в цене более чем на 4 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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