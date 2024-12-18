ЦБ понизил курс доллара и повысил курс евро на 19 декабря
Центробанк установил официальный курс на 19 декабря, понизив доллар США и повысив евро. Курс доллара был снижен со 102,99 руб. до 102,77 руб., тогда как евро выросло со 108,34 до 108,5 руб., следует из данных регулятора.
Курс китайского юаня был установлен на уровне 14,07 руб. Центробанк 17 декабря впервые с 12 декабря снизил официальный курс доллара ниже отметки в 103 руб. В конце прошлого месяца рубль обновил минимумы с марта 2022 г. сразу к трем основным валютам – доллару, евро и юаню. Пик ослабления рубля пришелся на 29 ноября – тогда курс был установлен на уровне 109,58 руб. к американской валюте и 116,14 руб. – к европейской.
9 декабря регулятор рассказал, что ослабление валюты связано с двумя факторами. Во-первых, повлияло решение США ввести новые санкции против российского финсектора и, в частности, против инфраструктуры международных расчетов. Во-вторых, эффект на курс был из-за действий «отдельных нефинансовых компаний», которые покупали валюту для погашения обязательств.
В ходе торгов на международном рынке Forex 11 декабря курс доллара пересек отметку в 108 руб., поднявшись за торги в цене более чем на 4 руб.