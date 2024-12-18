ЦБ понизил курс доллара и повысил курс евро на 19 декабря

Курс китайского юаня был установлен на уровне 14,07 руб. Центробанк 17 декабря впервые с 12 декабря снизил официальный курс доллара ниже отметки в 103 руб. В конце прошлого месяца рубль обновил минимумы с марта 2022 г. сразу к трем основным валютам – доллару, евро и юаню. Пик ослабления рубля пришелся на 29 ноября – тогда курс был установлен на уровне 109,58 руб. к американской валюте и 116,14 руб. – к европейской.