Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции до 0,35%

В ноябре инфляция в России составила 1,43%, что почти вдвое выше уровня октября (0,75%). Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 4 декабря говорила, что если регулятор не будет реагировать на рост инфляции ужесточением денежно-кредитной политики, это будет воспринято как то, что «власти расписались либо в нежелании, либо не в неспособности обуздать инфляцию».