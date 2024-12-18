Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции до 0,35%
Инфляция замедлилась до 0,35% за неделю с 10 по 16 декабря по сравнению с 0,48%, наблюдаемых в период с 3 по 9 декабря, сообщил Росстат.
В целом повышение с начала месяца составило 0,97%, а с начала года – 9,14%. Минэкономразвития оценило инфляцию в годовом выражении на 16 декабря в 9,52%, тогда как 9 декабря она была на уровне 9,32%.
Заметнее всего за неделю среди продовольственных товаров, обследуемых Росстатом, подорожали огурцы (+10,1%), помидоры (+4,1%), белокочанная капуста (+2,9%) и картофель (+1,9%). Свинина, макароны и хлеб за то же время прибавили в цене по 0,4%, говядина и баранина – по 0,3%.
Стоимость непродовольственных товаров росла в пределах 1%. В частности, бензин и дизель стали дороже на 0,3% и 0,4% соответственно, похожим образом за неделю выросли цены на электронику и лекарства.
Услугой, цена которой росла быстрее всего, стал проезд в общественном транспорте: на трамвае (+2%) и троллейбусе (+1,1%).
В ноябре инфляция в России составила 1,43%, что почти вдвое выше уровня октября (0,75%). Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 4 декабря говорила, что если регулятор не будет реагировать на рост инфляции ужесточением денежно-кредитной политики, это будет воспринято как то, что «власти расписались либо в нежелании, либо не в неспособности обуздать инфляцию».