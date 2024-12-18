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Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции до 0,35%

Ведомости

Инфляция замедлилась до 0,35% за неделю с 10 по 16 декабря по сравнению с 0,48%, наблюдаемых в период с 3 по 9 декабря, сообщил Росстат.

В целом повышение с начала месяца составило 0,97%, а с начала года – 9,14%. Минэкономразвития оценило инфляцию в годовом выражении на 16 декабря в 9,52%, тогда как 9 декабря она была на уровне 9,32%.

Заметнее всего за неделю среди продовольственных товаров, обследуемых Росстатом, подорожали огурцы (+10,1%), помидоры (+4,1%), белокочанная капуста (+2,9%) и картофель (+1,9%). Свинина, макароны и хлеб за то же время прибавили в цене по 0,4%, говядина и баранина – по 0,3%.

Стоимость непродовольственных товаров росла в пределах 1%. В частности, бензин и дизель стали дороже на 0,3% и 0,4% соответственно, похожим образом за неделю выросли цены на электронику и лекарства.

Услугой, цена которой росла быстрее всего, стал проезд в общественном транспорте: на трамвае (+2%) и троллейбусе (+1,1%).

В ноябре инфляция в России составила 1,43%, что почти вдвое выше уровня октября (0,75%). Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 4 декабря говорила, что если регулятор не будет реагировать на рост инфляции ужесточением денежно-кредитной политики, это будет воспринято как то, что «власти расписались либо в нежелании, либо не в неспособности обуздать инфляцию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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