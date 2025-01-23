ВТБ назвал самые частые вопросы предпринимателей к юристам в 2024 году

20 января «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на статистику ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research по индексу RSBI, что деловая активность малого и среднего предпринимательства (МСП) ослабла за 2024 г. Финансовые итоги прошлого года бизнес оценил позитивно. При этом доля убыточных компаний увеличилась и каждый четвертый предприниматель допустил вероятность закрытия бизнеса. Доля компаний, зафиксировавших значительную прибыль в 2024 г., составила 10% (как и в последние четыре года), доля убыточных компаний, напротив, возросла и достигла 8% (после 5% в 2023 г.).