ВТБ назвал самые частые вопросы предпринимателей к юристам в 2024 году
В прошлом году спрос среднего и малого бизнес на юридические консультации вырос на 40%. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ВТБ со ссылкой на статистику бизнес-сервиса банка по дистанционному юридическому сопровождению «Юрист24».
Чаще всего вопросы у предпринимателей вызывают ответственность и контроль ведения бизнеса, налоги, государственная поддержка и договоры с контрагентами и наемными сотрудниками.
20 января «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на статистику ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research по индексу RSBI, что деловая активность малого и среднего предпринимательства (МСП) ослабла за 2024 г. Финансовые итоги прошлого года бизнес оценил позитивно. При этом доля убыточных компаний увеличилась и каждый четвертый предприниматель допустил вероятность закрытия бизнеса. Доля компаний, зафиксировавших значительную прибыль в 2024 г., составила 10% (как и в последние четыре года), доля убыточных компаний, напротив, возросла и достигла 8% (после 5% в 2023 г.).
МСП в начале прошлого года ожидало расширение на фоне ушедших иностранных компаний, но к середине года начался спад бизнес-активности. Это произошло из-за роста ключевой ставки Банка России и снижения потребительской активности на фоне ее повышения. Подорожали также кредиты и сократилась господдержка малых и средних компаний.