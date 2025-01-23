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ВТБ назвал самые частые вопросы предпринимателей к юристам в 2024 году

Ведомости

В прошлом году спрос среднего и малого бизнес на юридические консультации вырос на 40%. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ВТБ со ссылкой на статистику бизнес-сервиса банка по дистанционному юридическому сопровождению «Юрист24».

Чаще всего вопросы у предпринимателей вызывают ответственность и контроль ведения бизнеса, налоги, государственная поддержка и договоры с контрагентами и наемными сотрудниками.

20 января «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на статистику ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research по индексу RSBI, что деловая активность малого и среднего предпринимательства (МСП) ослабла за 2024 г. Финансовые итоги прошлого года бизнес оценил позитивно. При этом доля убыточных компаний увеличилась и каждый четвертый предприниматель допустил вероятность закрытия бизнеса. Доля компаний, зафиксировавших значительную прибыль в 2024 г., составила 10% (как и в последние четыре года), доля убыточных компаний, напротив, возросла и достигла 8% (после 5% в 2023 г.).

МСП в начале прошлого года ожидало расширение на фоне ушедших иностранных компаний, но к середине года начался спад бизнес-активности. Это произошло из-за роста ключевой ставки Банка России и снижения потребительской активности на фоне ее повышения. Подорожали также кредиты и сократилась господдержка малых и средних компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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