В СВР Армении заявили об ограничении торгового развития из-за санкций против РФ

В декабре 2024 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение страны в ОДКБ почти невозможно. По словам Пашиняна, Армения уже считает себя вне ОДКБ и поэтому она не участвует в принятии решений и документов в рамках организации.