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В СВР Армении заявили об ограничении торгового развития из-за санкций против РФ

Ведомости

Экономический потенциал Армении ограничен из-за проблем в сотрудничестве с подсанкционными РФ и Ираном. Об этом стало известно из отчета Службы внешней разведки (СВР) Армении.

Как отмечается в отчете, партнерство с Россией и Ираном грозит вторичными санкциями для Армении. Если же санкции будут введены, для Армении они будут означать «новые ограничения».

Кроме того, в отчете заявляется о маловероятности отмены санкций против РФ и Ирана в 2025 г., поэтому в этом году риски для Армении остаются актуальными.

23 января СВР Армении заявила о маловероятности разморозки членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В декабре 2024 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение страны в ОДКБ почти невозможно. По словам Пашиняна, Армения уже считает себя вне ОДКБ и поэтому она не участвует в принятии решений и документов в рамках организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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