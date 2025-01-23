В СВР Армении заявили об ограничении торгового развития из-за санкций против РФ
Экономический потенциал Армении ограничен из-за проблем в сотрудничестве с подсанкционными РФ и Ираном. Об этом стало известно из отчета Службы внешней разведки (СВР) Армении.
Как отмечается в отчете, партнерство с Россией и Ираном грозит вторичными санкциями для Армении. Если же санкции будут введены, для Армении они будут означать «новые ограничения».
Кроме того, в отчете заявляется о маловероятности отмены санкций против РФ и Ирана в 2025 г., поэтому в этом году риски для Армении остаются актуальными.
23 января СВР Армении заявила о маловероятности разморозки членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В декабре 2024 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение страны в ОДКБ почти невозможно. По словам Пашиняна, Армения уже считает себя вне ОДКБ и поэтому она не участвует в принятии решений и документов в рамках организации.