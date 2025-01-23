Международные резервы России за неделю увеличились на $2 млрд

Как свидетельствуют статистические данные регулятора, за неделю с 3 по 10 января международные резервы, наоборот, уменьшились на $1,8 млрд (с $609,5 млрд до $607,7 млрд). При этом за декабрь 2024 г. международные резервы сократились на $7,4 млрд, с $616,4 млрд до $609 млрд. Как уточнял ЦБ, сократились резервы как в российской валюте – с $418,34 млрд до $413,36 млрд, так и в иностранной – с $390,3 млрд до $385,5 млрд.