Международные резервы России за неделю увеличились на $2 млрд
Международные резервы РФ по состоянию на конец 17 января 2025 г. составили $609,7 млрд , увеличившись за неделю на $2 млрд, сообщает Центробанк. Показатель вырос на 0,3% преимущественно из-за положительной переоценки.
Как свидетельствуют статистические данные регулятора, за неделю с 3 по 10 января международные резервы, наоборот, уменьшились на $1,8 млрд (с $609,5 млрд до $607,7 млрд). При этом за декабрь 2024 г. международные резервы сократились на $7,4 млрд, с $616,4 млрд до $609 млрд. Как уточнял ЦБ, сократились резервы как в российской валюте – с $418,34 млрд до $413,36 млрд, так и в иностранной – с $390,3 млрд до $385,5 млрд.
Несмотря на сокращение в декабре, с начала прошлого года международные резервы увеличились. Так, на 1 января 2024 г. показатель составлял $598,5 млрд. Согласно цифрам, за год он увеличился на $10,5 млрд. Но резервы валюты, как иностранной, так и российской, в общей сложности сократились на $48 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.