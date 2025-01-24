Банк Японии повысил процентные ставки до самого высокого уровня за 17 лет
Банк Японии повысил процентные ставки до самого высокого уровня со времени мирового финансового кризиса 2008 г., подчеркнув тем самым свою уверенность в том, что рост заработной платы позволит удерживать инфляцию на стабильном уровне около целевого показателя в 2%. Об этом сообщает Reuters.
На двухдневном заседании, завершившемся 24 января, Банк Японии повысил краткосрочную процентную ставку с 0,25% до 0,5% – такого уровня Япония не видела 17 лет. Решение было принято восемью голосами против одного при одном воздержавшемся. Это первое повышение ставки с июля 2024 г.
Совет директоров прогнозирует, что базовая потребительская инфляция достигнет 2,4% в 2025 финансовом году, а затем снизится до 2,0% в 2026 г. В предыдущем прогнозе, сделанном в октябре 2024 г., ожидалось, что инфляция достигнет 1,9% в 2025 и 2026 финансовых годах.