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Банк Японии повысил процентные ставки до самого высокого уровня за 17 лет

Ведомости

Банк Японии повысил процентные ставки до самого высокого уровня со времени мирового финансового кризиса 2008 г., подчеркнув тем самым свою уверенность в том, что рост заработной платы позволит удерживать инфляцию на стабильном уровне около целевого показателя в 2%. Об этом сообщает Reuters.

На двухдневном заседании, завершившемся 24 января, Банк Японии повысил краткосрочную процентную ставку с 0,25% до 0,5% – такого уровня Япония не видела 17 лет. Решение было принято восемью голосами против одного при одном воздержавшемся. Это первое повышение ставки с июля 2024 г.

Совет директоров прогнозирует, что базовая потребительская инфляция достигнет 2,4% в 2025 финансовом году, а затем снизится до 2,0% в 2026 г. В предыдущем прогнозе, сделанном в октябре 2024 г., ожидалось, что инфляция достигнет 1,9% в 2025 и 2026 финансовых годах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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