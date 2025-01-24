Банк Японии повысил процентные ставки до самого высокого уровня за 17 лет

Банк Японии повысил процентные ставки до самого высокого уровня со времени мирового финансового кризиса 2008 г., подчеркнув тем самым свою уверенность в том, что рост заработной платы позволит удерживать инфляцию на стабильном уровне около целевого показателя в 2%. Об этом сообщает Reuters.