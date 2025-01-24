ФАС изучила более 39 000 жалоб от участников закупок в 2024 году
В прошлом году в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России поступило на 27,3% меньше жалоб на процедуры закупок по сравнению с 2023 г. Всего ведомству направили 39 201 жалоб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель службы.
Из общего числа поступивших жалоб по существу ведомство рассмотрело 31 769, что на 31% меньше, чем в 2023 г. Сокращение показателя связано с тем, что с 2024 г. ФАС не рассматривает обращения «профессиональных жалобщиков». Обоснованными ведомство признало 12 659 жалоб (39,8%). По итогам их рассмотрения выдано 11 251 предписание об устранении выявленных нарушений.
В прошедшем году во время плановых и внеплановых проверок служба проанализировала 33 917 процедур определения поставщика. По их результатам ведомство выявило 17 637 нарушений законодательства (52%) и выдала 1641 предписание об их устранении. Кроме того, в 2024 г. ФАС изучила 30 808 обращений о включении информации об участниках закупок в реестр недобросовестных поставщиков. Принято 15 244 решения (49,4%) о включении информации в указанный реестр. В 13 537 случаях причиной для этого стало одностороннее расторжение контракта.
24 января ФАС России возбудила дело против оператора мобильной связи МТС по подозрению в нарушении закона о рекламе. По данным ведомства, реклама домашнего интернета провайдера содержала утверждения о «лучшем домашнем интернете Москвы». При этом объективные критерии названы не были. В случае установления вины оператору грозит штраф.