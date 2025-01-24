ФАС изучила более 39 000 жалоб от участников закупок в 2024 году

В прошедшем году во время плановых и внеплановых проверок служба проанализировала 33 917 процедур определения поставщика. По их результатам ведомство выявило 17 637 нарушений законодательства (52%) и выдала 1641 предписание об их устранении. Кроме того, в 2024 г. ФАС изучила 30 808 обращений о включении информации об участниках закупок в реестр недобросовестных поставщиков. Принято 15 244 решения (49,4%) о включении информации в указанный реестр. В 13 537 случаях причиной для этого стало одностороннее расторжение контракта.