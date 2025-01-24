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ФАС изучила более 39 000 жалоб от участников закупок в 2024 году

Ведомости

В прошлом году в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России поступило на 27,3% меньше жалоб на процедуры закупок по сравнению с 2023 г. Всего ведомству направили 39 201 жалоб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель службы. 

Из общего числа поступивших жалоб по существу ведомство рассмотрело 31 769, что на 31% меньше, чем в 2023 г. Сокращение показателя связано с тем, что с 2024 г. ФАС не рассматривает обращения «профессиональных жалобщиков». Обоснованными ведомство признало 12 659 жалоб (39,8%). По итогам их рассмотрения выдано 11 251 предписание об устранении выявленных нарушений.

В прошедшем году во время плановых и внеплановых проверок служба проанализировала 33 917 процедур определения поставщика. По их результатам ведомство выявило 17 637 нарушений законодательства (52%) и выдала 1641 предписание об их устранении. Кроме того, в 2024 г. ФАС изучила 30 808 обращений о включении информации об участниках закупок в реестр недобросовестных поставщиков. Принято 15 244 решения (49,4%) о включении информации в указанный реестр. В 13 537 случаях причиной для этого стало одностороннее расторжение контракта.

24 января ФАС России возбудила дело против оператора мобильной связи МТС по подозрению в нарушении закона о рекламе. По данным ведомства, реклама домашнего интернета провайдера содержала утверждения о «лучшем домашнем интернете Москвы». При этом объективные критерии названы не были. В случае установления вины оператору грозит штраф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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