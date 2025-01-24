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Мировой выпуск стали по итогам 2024 года сократился на 0,9%

Ведомости

В декабре 2024 г. производство стали в 71 стране, предоставляющей данные Всемирной ассоциации стали (World Steel Association; WSA), составило 144,5 млн т., что на 5,6% больше по сравнению с декабрем 2023 г., свидетельствуют предварительные данные WSA. Несмотря на рост в последнем месяце года, общий мировой выпуск стали за 2024 г. снизился на 0,9%, достигнув почти 1,84 млрд т.

В декабре 2024 г. выпуск стали в РФ сократился на 8,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 5,7 млн т. По итогам всего года российское производство стали также показало отрицательную динамику: снижение составило 7%, что эквивалентно 70,7 млн т.

На фоне общего снижения мирового производства некоторые страны продемонстрировали положительные результаты. В Китае в декабре было произведено 76 млн т стали, что на 11,8% больше по сравнению с декабрем 2023 г. Индия также показала рост: ее производство составило 13,6 млн т, увеличившись на 9,5%. В то же время Япония и США отметили снижение производства: в Японии оно упало на 1,1%, а в США – на 2,4%.

23 декабря WSA сообщила, что производство стали в России в ноябре снизилось на 9,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г. и составило 5,5 млн т. В общемировом выражении производство стали увеличилось. По совокупности данных из 71 страны (на них пришлось 98% мирового производства), предоставивших данные WSA, производство в ноябре 2024 г. составило 146,8 млн т, что на 0,8% больше, чем в ноябре 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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