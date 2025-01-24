Мировой выпуск стали по итогам 2024 года сократился на 0,9%

На фоне общего снижения мирового производства некоторые страны продемонстрировали положительные результаты. В Китае в декабре было произведено 76 млн т стали, что на 11,8% больше по сравнению с декабрем 2023 г. Индия также показала рост: ее производство составило 13,6 млн т, увеличившись на 9,5%. В то же время Япония и США отметили снижение производства: в Японии оно упало на 1,1%, а в США – на 2,4%.