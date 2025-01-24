ЦБ: рост долга нефинансового сектора в III квартале 2024 года снизился до 14,6%
Годовой темп прироста общего долга нефинансового сектора и домашних хозяйств в III квартале 2024 г. снизился до 14,6% по сравнению с 15% в предыдущем квартале, сообщает Центробанк со ссылкой на обновленные данные. Наиболее существенно снизился годовой темп прироста долга домашних хозяйств.
Показатель прироста рассчитывается с исключением валютной переоценки. На 1 октября 2024 г. размер долга нефинансового сектора составил 133,9 трлн руб. Из них – 113 трлн в рублях и 20 трлн в иностранной валюте. Таким образом прирост за квартал составил 5,5 трлн руб. Основная часть долга на 1 октября 2024 г. по-прежнему приходилась на нефинансовый сектор – 70% или 93,8 трлн руб. В III квартале 2024 г. прирост долга нефинансового сектора был выше, чем в II квартале 2024 г., в то время как прирост заимствований домашних хозяйств снизился более чем в два раза по сравнению с показателем II квартала 2024 г., подчеркивает регулятор.
По существу, в составе общего долга преобладают внутренние заимствования в размере 122,5 трлн руб., что составляет 91,4% от общей массы. У нефинансового сектора внутренний долг составляет 82,7 трлн руб., что составило 88,2%. Долг домашних хозяйств практически весь сформирован внутренними заимствованиями – 39,8 трлн руб. или 99,1%. В структуре долга все виды заимствований также выросли по отношению к прошлому кварталу.
Долг нефинансового сектора в III квартале 2024 г. увеличился главным образом за счет рублевого компонента по внутренним кредитам, отчитывается регулятор, уточняя, что задолженность по кредитам формирует основную часть долга – 82,7 трлн руб. или 88,2%. Облигационный долг составил 11,1 трлн руб.
Несмотря на продолжающийся прирост общей массы, годовой темп прироста задолженности домашних хозяйств по кредитам на 1 октября 2024 г. снизился до 16,8% по сравнению с 23,2% на 1 июля 2024 г. Расчет проводился как по внутренним, так и по внешним кредитам.