ЦБ: рост долга нефинансового сектора в III квартале 2024 года снизился до 14,6%

Показатель прироста рассчитывается с исключением валютной переоценки. На 1 октября 2024 г. размер долга нефинансового сектора составил 133,9 трлн руб. Из них – 113 трлн в рублях и 20 трлн в иностранной валюте. Таким образом прирост за квартал составил 5,5 трлн руб. Основная часть долга на 1 октября 2024 г. по-прежнему приходилась на нефинансовый сектор – 70% или 93,8 трлн руб. В III квартале 2024 г. прирост долга нефинансового сектора был выше, чем в II квартале 2024 г., в то время как прирост заимствований домашних хозяйств снизился более чем в два раза по сравнению с показателем II квартала 2024 г., подчеркивает регулятор.