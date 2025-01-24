Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

ЦБ: рост долга нефинансового сектора в III квартале 2024 года снизился до 14,6%

Ведомости

Годовой темп прироста общего долга нефинансового сектора и домашних хозяйств в III квартале 2024 г. снизился до 14,6% по сравнению с 15% в предыдущем квартале, сообщает Центробанк со ссылкой на обновленные данные. Наиболее существенно снизился годовой темп прироста долга домашних хозяйств.

Показатель прироста рассчитывается с исключением валютной переоценки. На 1 октября 2024 г. размер долга нефинансового сектора составил 133,9 трлн руб. Из них – 113 трлн в рублях и 20 трлн в иностранной валюте. Таким образом прирост за квартал составил 5,5 трлн руб. Основная часть долга на 1 октября 2024 г. по-прежнему приходилась на нефинансовый сектор – 70% или 93,8 трлн руб. В III квартале 2024 г. прирост долга нефинансового сектора был выше, чем в II квартале 2024 г., в то время как прирост заимствований домашних хозяйств снизился более чем в два раза по сравнению с показателем II квартала 2024 г., подчеркивает регулятор.

По существу, в составе общего долга преобладают внутренние заимствования в размере 122,5 трлн руб., что составляет 91,4% от общей массы. У нефинансового сектора внутренний долг составляет 82,7 трлн руб., что составило 88,2%. Долг домашних хозяйств практически весь сформирован внутренними заимствованиями – 39,8 трлн руб. или 99,1%. В структуре долга все виды заимствований также выросли по отношению к прошлому кварталу.

Долг нефинансового сектора в III квартале 2024 г. увеличился главным образом за счет рублевого компонента по внутренним кредитам, отчитывается регулятор, уточняя, что задолженность по кредитам формирует основную часть долга – 82,7 трлн руб. или 88,2%. Облигационный долг составил 11,1 трлн руб.

Несмотря на продолжающийся прирост общей массы, годовой темп прироста задолженности домашних хозяйств по кредитам на 1 октября 2024 г. снизился до 16,8% по сравнению с 23,2% на 1 июля 2024 г. Расчет проводился как по внутренним, так и по внешним кредитам.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных