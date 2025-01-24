Путин: Москва полностью выполнила обязательства по созданию кластера МГУ
Президент России Владимир Путин сообщил, что свои обязательства по проекту создания инновационной долины в полном объеме выполнило только правительство Москвы. С таким заявлением глава государства выступил на заседании попечительского совета МГУ.
По словам Путина, благодаря усилиям правительства Москвы в столице появился флагманский кластер «Ломоносов», была введена необходимая дорожная сеть, а также завершено комплексное благоустройство территории.
Президент напомнил, что в ходе предыдущего заседания попечительского совета в декабре 2020 г. было принято решение завершить формирование инновационной долины «Воробьевы горы» к юбилею МГУ, который отмечается в 2025 г. Хотя, отметил Путин, пока не все намеченные планы удалось выполнить.
24 января в преддверии Дня российского студенчества и 270-летия МГУ Путин посетил учебное заведение. Вместе с ректором Виктором Садовничим президент ознакомился с экспозицией Музея истории университета и вручил сотрудникам МГУ орден «За доблестный труд» в знак признания их значительного вклада в подготовку квалифицированных специалистов, а также в развитие науки и образования в стране.
МГУ – одно из крупнейших учебных заведений в стране. В настоящее время он включает в себя 40 факультетов, 377 кафедр, 15 научно-исследовательских институтов и 11 проектных институтов, занимающихся перспективными исследованиями. В университете обучается более 44 000 студентов, а также свыше 4000 аспирантов и ординаторов.