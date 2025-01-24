Путин: Москва полностью выполнила обязательства по созданию кластера МГУ

Президент напомнил, что в ходе предыдущего заседания попечительского совета в декабре 2020 г. было принято решение завершить формирование инновационной долины «Воробьевы горы» к юбилею МГУ, который отмечается в 2025 г. Хотя, отметил Путин, пока не все намеченные планы удалось выполнить.