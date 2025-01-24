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Путин: Москва полностью выполнила обязательства по созданию кластера МГУ

Ведомости

Президент России Владимир Путин сообщил, что свои обязательства по проекту создания инновационной долины в полном объеме выполнило только правительство Москвы. С таким заявлением глава государства выступил на заседании попечительского совета МГУ.

По словам Путина, благодаря усилиям правительства Москвы в столице появился флагманский кластер «Ломоносов», была введена необходимая дорожная сеть, а также завершено комплексное благоустройство территории.

Президент напомнил, что в ходе предыдущего заседания попечительского совета в декабре 2020 г. было принято решение завершить формирование инновационной долины «Воробьевы горы» к юбилею МГУ, который отмечается в 2025 г. Хотя, отметил Путин, пока не все намеченные планы удалось выполнить.

24 января в преддверии Дня российского студенчества и 270-летия МГУ Путин посетил учебное заведение. Вместе с ректором Виктором Садовничим президент ознакомился с экспозицией Музея истории университета и вручил сотрудникам МГУ орден «За доблестный труд» в знак признания их значительного вклада в подготовку квалифицированных специалистов, а также в развитие науки и образования в стране.

МГУ – одно из крупнейших учебных заведений в стране. В настоящее время он включает в себя 40 факультетов, 377 кафедр, 15 научно-исследовательских институтов и 11 проектных институтов, занимающихся перспективными исследованиями. В университете обучается более 44 000 студентов, а также свыше 4000 аспирантов и ординаторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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