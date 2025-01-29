В НЦ «Россия» пройдет открытый диалог о развитии мировой экономики
В Национальном центре (НЦ) «Россия» в апреле пройдет открытый диалог на тему развития мировой экономики. Об этом сообщается на официальном сайте центра.
Отмечается, что в диалоге примут участие эксперты из разных мировых аналитических центров и институтов.
Главными тематическими направлениями будут инвестиции в человека, в технологии, в среду и связанность. Авторы поясняют, что под связанностью понимается связь между мировой торговлей, транспортной, цифровой инфраструктурой и информационными потоками.
Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова заявляет, что все желающие могут оформить свои гипотезы и эссе и прислать их. Авторы лучших работ будут приглашены для участия в диалоге и выступления с докладом.
24 января стало известно, что до конца 2025 г. в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре планируется открыть филиал НЦ «Россия».