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В НЦ «Россия» пройдет открытый диалог о развитии мировой экономики

Ведомости

В Национальном центре (НЦ) «Россия» в апреле пройдет открытый диалог на тему развития мировой экономики. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

Отмечается, что в диалоге примут участие эксперты из разных мировых аналитических центров и институтов.

Главными тематическими направлениями будут инвестиции в человека, в технологии, в среду и связанность. Авторы поясняют, что под связанностью понимается связь между мировой торговлей, транспортной, цифровой инфраструктурой и информационными потоками.

Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова заявляет, что все желающие могут оформить свои гипотезы и эссе и прислать их. Авторы лучших работ будут приглашены для участия в диалоге и выступления с докладом.

24 января стало известно, что до конца 2025 г. в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре планируется открыть филиал НЦ «Россия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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