Официальный курс доллара США опустился ниже 97 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 11 февраля на уровне 96,78 руб. Это на 49 коп. ниже предыдущего показателя. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро составит 100,50 руб., снизившись на 73 коп. А курс юаня повысили, но лишь на 0,01 коп. – до 13,24 руб.
Курс доллара ниже 97 руб. уже был на прошлой неделе – 7 февраля. Тогда он достиг такого показателя впервые с октября 2024 г. Но на выходные его вновь подняли.
10 февраля аналитики рассказали «Ведомостям», что ожидают сохранения ключевой ставки Банком России на уровне 21%. Одним из главных индикаторов эксперты указывают замедление розничного и корпоративного кредитования. Это может быть поводом не повышать ставку.