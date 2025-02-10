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Официальный курс доллара США опустился ниже 97 рублей

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 11 февраля на уровне 96,78 руб. Это на 49 коп. ниже предыдущего показателя. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро составит 100,50 руб., снизившись на 73 коп. А курс юаня повысили, но лишь на 0,01 коп. – до 13,24 руб.

Курс доллара ниже 97 руб. уже был на прошлой неделе – 7 февраля. Тогда он достиг такого показателя впервые с октября 2024 г. Но на выходные его вновь подняли.

10 февраля аналитики рассказали «Ведомостям», что ожидают сохранения ключевой ставки Банком России на уровне 21%. Одним из главных индикаторов эксперты указывают замедление розничного и корпоративного кредитования. Это может быть поводом не повышать ставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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