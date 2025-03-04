Решетников указал на признаки охлаждения экономики РФ
Сейчас наблюдаются признаки охлаждения экономики России. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике.
«Что мы фиксируем: рост перестал быть фронтальным, у нас замедлились темпы в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, идет ужесточение ДКП», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
Все это, как отметил министр экономического развития, приводит к снижению объемов кредитования и, как результат, к ограничению спроса, а также влияет на инвестиционную активность.
По информации Росстата, в прошлом году ВВП в РФ увеличился на 4,1%. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2025 г. ожидается рост ВВП на 2,5%. Центральный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики до 1–2%.
В Минэке 28 февраля поясняли, что основные вызовы для экономики в 2025 г. связаны со сжатием инвестиционного спроса и рынком труда. Также со стороны внешних факторов неопределенность создают санкционное давление и состояние мировой экономики.