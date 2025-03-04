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Решетников указал на признаки охлаждения экономики РФ

Ведомости

Сейчас наблюдаются признаки охлаждения экономики России. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

«Что мы фиксируем: рост перестал быть фронтальным, у нас замедлились темпы в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, идет ужесточение ДКП», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Все это, как отметил министр экономического развития, приводит к снижению объемов кредитования и, как результат, к ограничению спроса, а также влияет на инвестиционную активность.

По информации Росстата, в прошлом году ВВП в РФ увеличился на 4,1%. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2025 г. ожидается рост ВВП на 2,5%. Центральный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики до 1–2%.

В Минэке 28 февраля поясняли, что основные вызовы для экономики в 2025 г. связаны со сжатием инвестиционного спроса и рынком труда. Также со стороны внешних факторов неопределенность создают санкционное давление и состояние мировой экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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