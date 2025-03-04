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Минфин России не планирует включать криптоактивы в структуру вложений ФНБ

Ведомости

Минфин РФ не планирует менять нынешнюю нормативную структуру вложений Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе добавлять в нее криптоактивы. Об этом заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что с точки зрения суверенных бюджетных резервов важно, чтобы активы, в которые были вложены эти резервы, можно было очень быстро реализовать без существенной переоценки. А криптоактивы – это актив с повышенной волатильностью, отметил замминистра.

«Концепция накопления ФНБ – и законодательно так, и здесь логика есть – что мы до определенного уровня в очень безрисковых активах, которые ликвидные, быстро можно реализовать, накапливаем, от 7 до 10% ВВП. Сейчас мы далеки от этой планки», – сказал Колычев.

По состоянию на 1 января объем ФНБ составлял 11,88 трлн руб., или 6,2% ВВП, что эквивалентно $116,837 млн. На отдельных счетах по учету средств фонда в Банке России было размещено 164, 044 млрд китайских юаней, 187 749,1 кг золота в обезличенной форме, а также 1,63 трлн руб. К 1 февраля объем ФНБ превысил 11,92 трлн руб., или 6,6% ВВП, что эквивалентно $133,53 млн.

В Минэкономразвития рассказали «Известиям», что траты из ФНБ в этом году планируется резко уменьшить. Основным направлением расходов станет финансирование крупных инфраструктурных проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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