Минфин России не планирует включать криптоактивы в структуру вложений ФНБ

«Концепция накопления ФНБ – и законодательно так, и здесь логика есть – что мы до определенного уровня в очень безрисковых активах, которые ликвидные, быстро можно реализовать, накапливаем, от 7 до 10% ВВП. Сейчас мы далеки от этой планки», – сказал Колычев.