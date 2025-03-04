Минфин России не планирует включать криптоактивы в структуру вложений ФНБ
Он пояснил, что с точки зрения суверенных бюджетных резервов важно, чтобы активы, в которые были вложены эти резервы, можно было очень быстро реализовать без существенной переоценки. А криптоактивы – это актив с повышенной волатильностью, отметил замминистра.
«Концепция накопления ФНБ – и законодательно так, и здесь логика есть – что мы до определенного уровня в очень безрисковых активах, которые ликвидные, быстро можно реализовать, накапливаем, от 7 до 10% ВВП. Сейчас мы далеки от этой планки», – сказал Колычев.
По состоянию на 1 января объем ФНБ составлял 11,88 трлн руб., или 6,2% ВВП, что эквивалентно $116,837 млн. На отдельных счетах по учету средств фонда в Банке России было размещено 164, 044 млрд китайских юаней, 187 749,1 кг золота в обезличенной форме, а также 1,63 трлн руб. К 1 февраля объем ФНБ превысил 11,92 трлн руб., или 6,6% ВВП, что эквивалентно $133,53 млн.
В Минэкономразвития рассказали «Известиям», что траты из ФНБ в этом году планируется резко уменьшить. Основным направлением расходов станет финансирование крупных инфраструктурных проектов.