Объем ФНБ на 1 января составил 11,88 трлн рублей

30 сентября 2024 г. глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что средства ФНБ в 2025 г. будут идти только на страховку на случай снижения цены на нефть и для финансирования инфраструктурных проектов. По его словам, 2024 г. – последний в использовании средств ФНБ как метода балансировки экономики.