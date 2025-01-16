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Объем ФНБ на 1 января составил 11,88 трлн рублей

С 1 декабря он сократился на 1,22 трлн рублей
Ведомости

По состоянию на 1 января объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России составил 11,88 трлн руб., или 6,2% ВВП, что эквивалентно $116,837 млн. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 164, 044 млрд китайских юаней, 187 749,1 кг золота в обезличенной форме, 1,63 трлн руб. Совокупный доход от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России с 15 декабря по 31 декабря 2024 г. составил $3,4 млн, что эквивалентно 345,1 млн руб.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, с 1 января по 31 декабря 2024 г. в совокупности составили 1,102 трлн руб.

По состоянию на 1 декабря 2024 г. объем ФНБ составлял 13,1 трлн руб. (эквивалент $121,558 млрд), или 6,8% ВВП.

30 сентября 2024 г. глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что средства ФНБ в 2025 г. будут идти только на страховку на случай снижения цены на нефть и для финансирования инфраструктурных проектов. По его словам, 2024 г. – последний в использовании средств ФНБ как метода балансировки экономики.

На 1 сентября объем фонда составил 12,166 трлн руб. ($133,4 млрд), или 6,4% ВВП, прогнозируемого на текущий год. За август объем фонда сократился на 111,7 млрд руб. Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 31 августа в совокупности составили 328 261 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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