Силуанов рассказал об использовании средств ФНБ в 2025 году в двух случаях

По его словам, 2024 г. – последний в использовании средств ФНБ как метода балансировки экономики. С 2025 г. использование фонда в таком виде остановится. На 1 сентября объем фонда составил 12,166 трлн руб. ($133,4 млрд), или 6,4% ВВП, прогнозируемого на текущий год. За август объем фонда сократился на 111,7 млрд руб. Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 31 августа в совокупности составили 328 261 млн руб.