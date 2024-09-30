Силуанов рассказал об использовании средств ФНБ в 2025 году в двух случаях
Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 г. будут идти только на страховку на случай снижения цены на нефть и для финансирования инфраструктурных проектов. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
«Период использования Фонда национального благосостояния заканчивается текущим годом. Начиная со следующего года, мы используем ФНБ исключительно как источник для обеспечения страховки на случай снижения цен на нефть. Это первое. И второе – как источник для развития новых рынков и источник для инфраструктурного развития», – сообщил Силуанов.
По его словам, 2024 г. – последний в использовании средств ФНБ как метода балансировки экономики. С 2025 г. использование фонда в таком виде остановится. На 1 сентября объем фонда составил 12,166 трлн руб. ($133,4 млрд), или 6,4% ВВП, прогнозируемого на текущий год. За август объем фонда сократился на 111,7 млрд руб. Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 31 августа в совокупности составили 328 261 млн руб.
12 июля президент России Владимир Путин одобрил поправки в бюджет на 2024 г. Согласно документу, на конец 2024 г. объем средств ФНБ увеличивается до 11,51 трлн руб., или 6% от ВВП.