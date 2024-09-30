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Силуанов рассказал об использовании средств ФНБ в 2025 году в двух случаях

Ведомости

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 г. будут идти только на страховку на случай снижения цены на нефть и для финансирования инфраструктурных проектов. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Период использования Фонда национального благосостояния заканчивается текущим годом. Начиная со следующего года, мы используем ФНБ исключительно как источник для обеспечения страховки на случай снижения цен на нефть. Это первое. И второе – как источник для развития новых рынков и источник для инфраструктурного развития», – сообщил Силуанов.

По его словам, 2024 г. – последний в использовании средств ФНБ как метода балансировки экономики. С 2025 г. использование фонда в таком виде остановится. На 1 сентября объем фонда составил 12,166 трлн руб. ($133,4 млрд), или 6,4% ВВП, прогнозируемого на текущий год. За август объем фонда сократился на 111,7 млрд руб. Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 31 августа в совокупности составили 328 261 млн руб.

12 июля президент России Владимир Путин одобрил поправки в бюджет на 2024 г. Согласно документу, на конец 2024 г. объем средств ФНБ увеличивается до 11,51 трлн руб., или 6% от ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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