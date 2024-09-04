Объем ФНБ за август сократился на 111,7 млрд рублей

По состоянию на 1 сентября 2024 г. объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 12,166 трлн руб. ($133,4 млрд), или 6,4% ВВП, прогнозируемого на 2024 г. Об этом сообщил Минфин РФ.