Объем ФНБ за август сократился на 111,7 млрд рублей
По состоянию на 1 сентября 2024 г. объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 12,166 трлн руб. ($133,4 млрд), или 6,4% ВВП, прогнозируемого на 2024 г. Об этом сообщил Минфин РФ.
По состоянию на 1 августа 2024 г. объем ФНБ составлял 12,277 трлн руб. Соответственно, сокращение составило 111,7 млрд руб.
На 1 сентября объем ликвидных активов Фонда составил эквивалент 4,854 млрд руб. или $53,236 млн (2,5% ВВП, прогнозируемого на 2024 г.).
Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 31 августа в совокупности составили 328 261 млн руб.
12 июля президент России Владимир Путин одобрил поправки в бюджет на 2024 г. Согласно документу, на конец 2024 г. объем средств ФНБ увеличивается до 11,51 трлн руб., или 6% от ВВП.