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Объем ФНБ за август сократился на 111,7 млрд рублей

Ведомости

По состоянию на 1 сентября 2024 г. объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 12,166 трлн руб. ($133,4 млрд), или 6,4% ВВП, прогнозируемого на 2024 г. Об этом сообщил Минфин РФ.

По состоянию на 1 августа 2024 г. объем ФНБ составлял 12,277 трлн руб. Соответственно, сокращение составило 111,7 млрд руб.

На 1 сентября объем ликвидных активов Фонда составил эквивалент 4,854 млрд руб. или $53,236 млн (2,5% ВВП, прогнозируемого на 2024 г.).

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 31 августа в совокупности составили 328 261 млн руб.

12 июля президент России Владимир Путин одобрил поправки в бюджет на 2024 г. Согласно документу, на конец 2024 г. объем средств ФНБ увеличивается до 11,51 трлн руб., или 6% от ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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