Счетная палата вернула в бюджет рекордные 148,9 млрд рублей

Счетная палата за 2024 г. вернула в бюджеты всех уровней 148,9 млрд руб., из них 96,9 млрд руб. – в федеральный бюджет. Это в пять раз больше, чем за 2023 г., и рекорд за 30-летнюю историю ведомства. Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты (СП) за 2024 г., с которым ознакомились «Ведомости».