Счетная палата вернула в бюджет рекордные 148,9 млрд рублей

Счетная палата вернула в бюджет рекордные 148,9 млрд рублейГодом ранее сумма была в пять раз меньше, говорится в отчете, который представит Борис Ковальчук
Счетная палата за 2024 г. вернула в бюджеты всех уровней 148,9 млрд руб., из них 96,9 млрд руб. – в федеральный бюджет. Это в пять раз больше, чем за 2023 г., и рекорд за 30-летнюю историю ведомства. Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты (СП) за 2024 г., с которым ознакомились «Ведомости».
При этом почти в два раза уменьшилась сумма, выявленная в ходе проверки 4706 нарушений и недостатков по итогам мероприятий за прошлый год – 1,1 трлн руб. Документ СП (на 446 листах) поступил в Госдуму перед отчетом руководства ведомства, который запланирован на 20 марта. Его подлинность подтвердил собеседник на Охотном ряду.
Это будет первый отчет Бориса Ковальчука в должности председателя СП перед палатой: он был назначен на эту должность в мае 2024 г.
«Для сравнения: в 2022 г. мы обеспечили возврат [в бюджет] 8,9 млрд руб., в 2023 г. – 26,4 млрд руб.», – говорится во вступительном слове Ковальчука к отчету. Такие результаты объясняются работой ведомства за прошлые периоды и новыми аудиторскими подходами, введенными в 2024 г. В частности, ведомство начало развивать аудит, основанный на больших данных, использует инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют повысить качество анализа.
К примеру, выявленное невыполнение должностными лицами Ространснадзора своих полномочий по привлечению нарушителей к ответственности привело к неначислению штрафов на сумму 11,5 млрд руб., приводится пример в отчете СП. Кроме того, в 2024 г. инспекторы СП возбудили 66 административных дел. По результатам их рассмотрения судами общая сумма штрафов составила 100,7 млн руб. Для сравнения: за 2023 г. сумма штрафов была лишь 4,33 млн руб.
За прошлый год ведомство завершило 339 мероприятий по четырем направлениям. Это аудит при формировании бюджетов и контроль за их исполнением, мероприятия в составе кросс-отраслевых и отраслевых комплексов, тематические мероприятия и аудит международных организаций. По поручению президента СП завершила 23 проверки, в том числе посвященных аудиту закупочной деятельности «Ростеха» и ПАО «Газпром», анализу реализации мер по развитию приоритетных направлений станкоинструментальной промышленности, оценке эффективности расходов бюджета на НТР, эффективности режима «Налог на профессиональный доход» и пр.
По постановлениям и запросам сенаторов СП провела 55 мероприятий, а по инициативе Госдумы – 41. «При организации 25 мероприятий ведомство учло предложения ФСБ России, при проведении 6 мероприятий – предложения Генеральной прокуратуры», – говорится в отчете. Также 16 мероприятий было проведено по предложению администрации президента. Это анализ результативности мер по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета, проверка использования средств в рамках федпроекта «Развитие туристической инфраструктуры» и др.
На 2025 г. запланировано проведение 428 мероприятий, большую часть из которых составляют бюджетные проверки. Из 191 тематического мероприятия 50 запланировано по поручению президента, 61 – инициирована обеими палатами парламента. За 2024 г. Счетная палата направила органам власти 605 рекомендаций, 406 – было выполнено.