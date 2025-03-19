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Потребительская инфляция в РФ с 11 по 17 марта продолжила замедляться

Ведомости

С 11 по 17 марта потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 0,06%, сообщает Министерство экономического развития РФ. Годовой уровень инфляции составил 10,08%, а на прошлой неделе равнялся 10,11%.

В сегменте продовольственных товаров темп роста цен снизился до 0,05%. Снижение цен на плодоовощную продукцию ускорилось до -0,73%, а на остальные продовольственные товары – до 0,12%, следует из отчета о текущей ценовой ситуации.

Что касается непродовольственных товаров, то цены практически не изменились. В сегменте наблюдаемых услуг темпы роста цен также сохранились на уровне предыдущей недели – 0,11%.

На мировом рынке продовольствия цены увеличились на 2,7% по сравнению с прошлой неделей.

По опросу «инФОМ», инфляционные ожидания россиян также снижаются. В марте значения равны 12,9%, что на 0,8% меньше, чем в феврале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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