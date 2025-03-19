Потребительская инфляция в РФ с 11 по 17 марта продолжила замедляться
С 11 по 17 марта потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 0,06%, сообщает Министерство экономического развития РФ. Годовой уровень инфляции составил 10,08%, а на прошлой неделе равнялся 10,11%.
В сегменте продовольственных товаров темп роста цен снизился до 0,05%. Снижение цен на плодоовощную продукцию ускорилось до -0,73%, а на остальные продовольственные товары – до 0,12%, следует из отчета о текущей ценовой ситуации.
Что касается непродовольственных товаров, то цены практически не изменились. В сегменте наблюдаемых услуг темпы роста цен также сохранились на уровне предыдущей недели – 0,11%.
На мировом рынке продовольствия цены увеличились на 2,7% по сравнению с прошлой неделей.
По опросу «инФОМ», инфляционные ожидания россиян также снижаются. В марте значения равны 12,9%, что на 0,8% меньше, чем в феврале.