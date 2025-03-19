Инфляционные ожидания россиян продолжают снижаться
Инфляционные ожидания населения России в марте 2025 г. снизились на 0,8% до 12,9% по сравнению с предыдущем месяцем, следует из опроса «инФОМ» по заказу Центрального банка России. Ниже значений марта они были только в сентябре 2024 г., когда уровень был на отметке в 12,5%.
Ожидаемая инфляция снижается с начала 2025 г. В январе уровень был равен 14% годовых, а в феврале уже 13,7%. При этом наблюдаемая инфляция второй месяц сохраняется на отметке в 16,5%, согласно «инФОМ».
Оценка ожидаемой инфляции среди тех, кто имеет сбережения, в марте равна 15,1% годовых. Это на 0,1% ниже значения февраля. Среди тех, кто не имеет сбережений, также видно снижение ожидания – 11,3% в феврале и 11% в марте.
Данные получили при помощи опроса населения, как менялись и как будут меняться цены за прошедшие 12 месяцев.
Инфляция в России к концу 2025 г. снизится на 2–5 процентных пункта, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.