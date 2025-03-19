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Инфляционные ожидания россиян продолжают снижаться

Ведомости

Инфляционные ожидания населения России в марте 2025 г. снизились на 0,8% до 12,9% по сравнению с предыдущем месяцем, следует из опроса «инФОМ» по заказу Центрального банка России. Ниже значений марта они были только в сентябре 2024 г., когда уровень был на отметке в 12,5%.

Ожидаемая инфляция снижается с начала 2025 г. В январе уровень был равен 14% годовых, а в феврале уже 13,7%. При этом наблюдаемая инфляция второй месяц сохраняется на отметке в 16,5%, согласно «инФОМ».

Оценка ожидаемой инфляции среди тех, кто имеет сбережения, в марте равна 15,1% годовых. Это на 0,1% ниже значения февраля. Среди тех, кто не имеет сбережений, также видно снижение ожидания – 11,3% в феврале и 11% в марте.

Данные получили при помощи опроса населения, как менялись и как будут меняться цены за прошедшие 12 месяцев. 

Инфляция в России к концу 2025 г. снизится на 2–5 процентных пункта, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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