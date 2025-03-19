Инфляционные ожидания россиян продолжают снижаться

Инфляционные ожидания населения России в марте 2025 г. снизились на 0,8% до 12,9% по сравнению с предыдущем месяцем, следует из опроса «инФОМ» по заказу Центрального банка России. Ниже значений марта они были только в сентябре 2024 г., когда уровень был на отметке в 12,5%.