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Тарифы на контейнерные перевозки упали до минимума с января 2024 года

Ведомости

Индекс контейнерных перевозок Drewry за неделю на конец 20 марта снизился на 4% до $2264 за контейнер, что на 25% ниже показателей прошлого года. Об этом говорится в отчете Drewry.

Ставки на маршрутах из Шанхая в Лос-Анджелес и Нью-Йорк упали на 9% и 7% соответственно, тарифы на других направлениях снизились на 1–2%. Исключение – маршрут Лос-Анджелес – Шанхай, где цены остались стабильными. В Drewry ожидают дальнейшего снижения ставок в ближайшие недели.

28 января «Ведомости» писали, что количество заявок на перевозку грузов автотранспортом из России в другие страны по итогам 2024 г. выросло на 45%. Для сравнения: в 2023 г. динамика роста заявок на экспортном направлении составила 21%. Абсолютных показателей биржа не приводит. По данным ATI.SU, рост числа заявок ускорился в IV квартале минувшего года до 80% по отношению к IV кварталу 2023 г. и до 41% к III кварталу 2024 г.

Основной вклад в динамику показателя внесли экспортные перевозки в государства постсоветского пространства. Например, количество заявок на перевозку в Белоруссию выросло в 2024 г. на 67%, в Казахстан – на 44%, в Азербайджан – на 69%, в Грузию и Киргизию – на 35%. Из дальнего зарубежья наиболее высокие показатели роста заявок на перевозки продемонстрировали Китай, Иран и Германия, а наиболее существенное снижение – Турция (-32%).

Объем заявок на перевозку грузов в Россию вырос за отчетный период на 36%, а цены – на 41%, свидетельствуют данные биржи. По итогам 2023 г. динамика импорта была существенно скромнее (+6%). Темпы роста заявок в 2024 г. также ускорились во второй половине года: в III квартале – на 68% в годовом выражении, в IV квартале – на 39%. Наибольший спрос на импорт грузовиками ATI.SU в 2024 г. зафиксировала из Китая и Азербайджана (рост в 3 раза год к году), а также из Казахстана, Узбекистана и Грузии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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