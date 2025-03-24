Тарифы на контейнерные перевозки упали до минимума с января 2024 года
Индекс контейнерных перевозок Drewry за неделю на конец 20 марта снизился на 4% до $2264 за контейнер, что на 25% ниже показателей прошлого года. Об этом говорится в отчете Drewry.
Ставки на маршрутах из Шанхая в Лос-Анджелес и Нью-Йорк упали на 9% и 7% соответственно, тарифы на других направлениях снизились на 1–2%. Исключение – маршрут Лос-Анджелес – Шанхай, где цены остались стабильными. В Drewry ожидают дальнейшего снижения ставок в ближайшие недели.
28 января «Ведомости» писали, что количество заявок на перевозку грузов автотранспортом из России в другие страны по итогам 2024 г. выросло на 45%. Для сравнения: в 2023 г. динамика роста заявок на экспортном направлении составила 21%. Абсолютных показателей биржа не приводит. По данным ATI.SU, рост числа заявок ускорился в IV квартале минувшего года до 80% по отношению к IV кварталу 2023 г. и до 41% к III кварталу 2024 г.
Основной вклад в динамику показателя внесли экспортные перевозки в государства постсоветского пространства. Например, количество заявок на перевозку в Белоруссию выросло в 2024 г. на 67%, в Казахстан – на 44%, в Азербайджан – на 69%, в Грузию и Киргизию – на 35%. Из дальнего зарубежья наиболее высокие показатели роста заявок на перевозки продемонстрировали Китай, Иран и Германия, а наиболее существенное снижение – Турция (-32%).
Объем заявок на перевозку грузов в Россию вырос за отчетный период на 36%, а цены – на 41%, свидетельствуют данные биржи. По итогам 2023 г. динамика импорта была существенно скромнее (+6%). Темпы роста заявок в 2024 г. также ускорились во второй половине года: в III квартале – на 68% в годовом выражении, в IV квартале – на 39%. Наибольший спрос на импорт грузовиками ATI.SU в 2024 г. зафиксировала из Китая и Азербайджана (рост в 3 раза год к году), а также из Казахстана, Узбекистана и Грузии.