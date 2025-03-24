Тарифы на контейнерные перевозки упали до минимума с января 2024 года

Объем заявок на перевозку грузов в Россию вырос за отчетный период на 36%, а цены – на 41%, свидетельствуют данные биржи. По итогам 2023 г. динамика импорта была существенно скромнее (+6%). Темпы роста заявок в 2024 г. также ускорились во второй половине года: в III квартале – на 68% в годовом выражении, в IV квартале – на 39%. Наибольший спрос на импорт грузовиками ATI.SU в 2024 г. зафиксировала из Китая и Азербайджана (рост в 3 раза год к году), а также из Казахстана, Узбекистана и Грузии.