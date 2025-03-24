Hyundai планирует вложить $20 млрд в экономику США

24 февраля американская корпорация Apple объявила об инвестициях в размере $500 млрд в США в течение четырех лет. Инвестиции будут включать как закупки у американских поставщиков, так и съемки телешоу и фильмов в США для сервиса Apple TV+. Корпорация также планирует открыть в Техасе завод по производству серверов для ИИ-платформы Apple Intelligence. Ожидается, что за этот период по всей стране будут созданы 20 000 рабочих мест в области ИИ-разработок.