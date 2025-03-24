Hyundai планирует вложить $20 млрд в экономику США
В рамках этого плана $5 млрд направят на строительство металлургического завода в Луизиане, который обеспечит около 1500 рабочих мест. Предприятие будет выпускать сталь для американских заводов Hyundai, специализирующихся на производстве электромобилей. Ожидается, что о вложениях объявит президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с главой Hyundai Чонг Исоном и губернатором Луизианы Джеффом Лэндри.
Сейчас у Hyundai два автозавода в США – в Алабаме и Джорджии. По данным CNBC, компания также планирует открыть третье предприятие в Джорджии, подробности проекта могут раскрыть уже в понедельник.
24 февраля американская корпорация Apple объявила об инвестициях в размере $500 млрд в США в течение четырех лет. Инвестиции будут включать как закупки у американских поставщиков, так и съемки телешоу и фильмов в США для сервиса Apple TV+. Корпорация также планирует открыть в Техасе завод по производству серверов для ИИ-платформы Apple Intelligence. Ожидается, что за этот период по всей стране будут созданы 20 000 рабочих мест в области ИИ-разработок.
Reuters отмечало, что планы по инвестициям были объявлены после сообщений о встрече генерального директора Apple Тима Кука с президентом США Дональдом Трампом. Решение компании также прозвучало после введения пошлин на импорт товаров из Китая в 10%, Трамп подписал соответствующий указ в начале февраля.