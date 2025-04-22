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Путин примет участие в ПМЭФ-2025

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Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), который состоится 18–21 июня. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин на совместном брифинге российского дипломатического ведомства и Фонда Росконгресс.

«С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента РФ. Это будет так и на этот раз», – подчеркнул Панкин.

9 апреля Росконгресс раскрыл тематику деловой программы ПМЭФ-2025. В этом году основная тема форума – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Программа структурирована вокруг четырех ключевых блоков.

Центральный блок – «Экономика развития: обеспечивая рост» – отражает принципы нового экономического мышления. Второй блок, «Технологии: стремление к лидерству», объединит обсуждения о ключевых направлениях технологического прогресса. Третий блок – «Среда для жизни» затронет вопросы информационного суверенитета, культурного кода, общественной консолидации и межгосударственного гуманитарного взаимодействия. Четвертое направление – «Человек в новом мире», оно станет логическим продолжением этой темы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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