Путин примет участие в ПМЭФ-2025
Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), который состоится 18–21 июня. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин на совместном брифинге российского дипломатического ведомства и Фонда Росконгресс.
«С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента РФ. Это будет так и на этот раз», – подчеркнул Панкин.
9 апреля Росконгресс раскрыл тематику деловой программы ПМЭФ-2025. В этом году основная тема форума – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Программа структурирована вокруг четырех ключевых блоков.
Центральный блок – «Экономика развития: обеспечивая рост» – отражает принципы нового экономического мышления. Второй блок, «Технологии: стремление к лидерству», объединит обсуждения о ключевых направлениях технологического прогресса. Третий блок – «Среда для жизни» затронет вопросы информационного суверенитета, культурного кода, общественной консолидации и межгосударственного гуманитарного взаимодействия. Четвертое направление – «Человек в новом мире», оно станет логическим продолжением этой темы.