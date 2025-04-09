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Росконгресс раскрыл темы деловой программы ПМЭФ-2025

Ведомости

Фонд Росконгресс опубликовал архитектуру деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится с 18 по 21 июня. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

В 2025 г. тема форума – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Деловая программа выстроена вокруг четырех смысловых блоков. Центральный из них – «Экономика развития: обеспечивая рост» – отражает логику нового экономического мышления. Направление «Технологии: стремление к лидерству» объединит обсуждения ключевых векторов технологического развития. Третье направление «Среда для жизни» затронет вопросы информационного суверенитета, культурного кода, общественной консолидации и межгосударственного гуманитарного взаимодействия. Продолжением этой темы будет направление «Человек в новом мире».

Повестку дополнят форумы ШОС и БРИКС, «Деловой двадцатки», малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и форум «Лекарственная безопасность», а также формат бизнес-диалогов с представителями Китая, Индии, стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, АСЕАН, СНГ и ЕАЭС. Кроме того, ожидаются деловые завтраки с участием лидеров крупнейших компаний, презентации проектов, интервью, подписания соглашений и выставочная программа. На форуме запланирована Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана и Международный молодежный экономический форум «День будущего», партнером которого будет Friends for Leadership.

ПМЭФ проводится с 1997 г., а с 2006 г. проходит под патронатом и при участии президента России Владимира Путина. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В 2025 г. в форуме примут участие ряд американских компаний. По данным организаторов, уже поступили инициативные заявки, что указывает на наличие интереса к диалогу и сотрудничеству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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