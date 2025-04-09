Росконгресс раскрыл темы деловой программы ПМЭФ-2025

Повестку дополнят форумы ШОС и БРИКС, «Деловой двадцатки», малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и форум «Лекарственная безопасность», а также формат бизнес-диалогов с представителями Китая, Индии, стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, АСЕАН, СНГ и ЕАЭС. Кроме того, ожидаются деловые завтраки с участием лидеров крупнейших компаний, презентации проектов, интервью, подписания соглашений и выставочная программа. На форуме запланирована Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана и Международный молодежный экономический форум «День будущего», партнером которого будет Friends for Leadership.