Росконгресс раскрыл темы деловой программы ПМЭФ-2025
Фонд Росконгресс опубликовал архитектуру деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится с 18 по 21 июня. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
В 2025 г. тема форума – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Деловая программа выстроена вокруг четырех смысловых блоков. Центральный из них – «Экономика развития: обеспечивая рост» – отражает логику нового экономического мышления. Направление «Технологии: стремление к лидерству» объединит обсуждения ключевых векторов технологического развития. Третье направление «Среда для жизни» затронет вопросы информационного суверенитета, культурного кода, общественной консолидации и межгосударственного гуманитарного взаимодействия. Продолжением этой темы будет направление «Человек в новом мире».
Повестку дополнят форумы ШОС и БРИКС, «Деловой двадцатки», малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и форум «Лекарственная безопасность», а также формат бизнес-диалогов с представителями Китая, Индии, стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, АСЕАН, СНГ и ЕАЭС. Кроме того, ожидаются деловые завтраки с участием лидеров крупнейших компаний, презентации проектов, интервью, подписания соглашений и выставочная программа. На форуме запланирована Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана и Международный молодежный экономический форум «День будущего», партнером которого будет Friends for Leadership.
ПМЭФ проводится с 1997 г., а с 2006 г. проходит под патронатом и при участии президента России Владимира Путина. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
В 2025 г. в форуме примут участие ряд американских компаний. По данным организаторов, уже поступили инициативные заявки, что указывает на наличие интереса к диалогу и сотрудничеству.