Песков: иностранные компании сохраняют интерес в присутствии на ПМЭФ
В прошлые годы компании из Европейского союза (ЕС) и США проявляли интерес к участию в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков отметил, что об участии иностранных компаний в ПМЭФ-2025 говорить «пока рано». Тем не менее в прошедшие годы зарубежные компании проявляли интерес к участию в форума.
«По понятным причинам они не очень хотят публичить это свое участие, но заинтересованность целого ряда компаний не прекращалась», – отметил представитель Кремля.
Участие компаний ЕС и США на форуме будет приветствоваться, отметил Песков. По его мнению, повышенное внимание к ПМЭФ закономерно, поскольку российский рынок привлекателен для иностранных компаний.
Он также подчеркнул, что Россия продолжает оставаться открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.
3 апреля на сайте ПМЭФ появилась информация о том, что в текущем году ряд американских компаний примут участие в мероприятии. Отмечается, что несмотря на сокращение числа компаний США на форуме после 2021 г., представители делового сообщества страны продолжают принимать в нем участие. Согласно информации организаторов, в 2025 г. в рамках форума ожидается участие американских компаний. Уже поступили инициативные заявки, что свидетельствует о наличии интереса к диалогу и сотрудничеству, говорится в сообщении.