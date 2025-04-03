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Песков: иностранные компании сохраняют интерес в присутствии на ПМЭФ

Ведомости

В прошлые годы компании из Европейского союза (ЕС) и США проявляли интерес к участию в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков отметил, что об участии иностранных компаний в ПМЭФ-2025 говорить «пока рано». Тем не менее в прошедшие годы зарубежные компании проявляли интерес к участию в форума. 

«По понятным причинам они не очень хотят публичить это свое участие, но заинтересованность целого ряда компаний не прекращалась», – отметил представитель Кремля.

Участие компаний ЕС и США на форуме будет приветствоваться, отметил Песков. По его мнению, повышенное внимание к ПМЭФ закономерно, поскольку российский рынок привлекателен для иностранных компаний.

Он также подчеркнул, что Россия продолжает оставаться открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.

3 апреля на сайте ПМЭФ появилась информация о том, что в текущем году ряд американских компаний примут участие в мероприятии. Отмечается, что несмотря на сокращение числа компаний США на форуме после 2021 г., представители делового сообщества страны продолжают принимать в нем участие. Согласно информации организаторов, в 2025 г. в рамках форума ожидается участие американских компаний. Уже поступили инициативные заявки, что свидетельствует о наличии интереса к диалогу и сотрудничеству, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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