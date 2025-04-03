Американские компании примут участие в ПМЭФ-2025

Одним из основных вопросов, поднятых на встрече, стало участие американского бизнеса в ПМЭФ, который пройдет с 18 по 21 июня текущего года. Отмечается, что несмотря на сокращение числа компаний США на форуме после 2021 г., представители делового сообщества страны продолжают принимать участие в мероприятии. Согласно информации организаторов, в 2025 г. в рамках форума ожидается участие ряда американских компаний. Уже поступили инициативные заявки, что свидетельствует о наличии интереса к диалогу и сотрудничеству, говорится в сообщении.