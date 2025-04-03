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Американские компании примут участие в ПМЭФ-2025

Ведомости

Ряд американских компаний примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году, сообщается на сайте мероприятия.

В сообщении говорится, что ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков провел встречу с президентом, исполнительным директором Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Робертом Эйджи. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы делового сотрудничества.

Одним из основных вопросов, поднятых на встрече, стало участие американского бизнеса в ПМЭФ, который пройдет с 18 по 21 июня текущего года. Отмечается, что несмотря на сокращение числа компаний США на форуме после 2021 г., представители делового сообщества страны продолжают принимать участие в мероприятии. Согласно информации организаторов, в 2025 г. в рамках форума ожидается участие ряда американских компаний. Уже поступили инициативные заявки, что свидетельствует о наличии интереса к диалогу и сотрудничеству, говорится в сообщении.

В ходе будущего диалога между странами планируется рассмотрение вопросов глобального устойчивого развития, инновационных решений для обеспечения безопасности, а также аспекты экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

На встрече с Эйджи Кобяков подчеркнул, что Россия открыта для партнерства. По словам ответственного секретаря, компании, желающие вернуться на российский рынок, могут делать это на конкурентной основе в рамках действующего правового поля. Он подчеркнул, что этот процесс должен быть прозрачным, а бизнесу необходимо придерживаться принципов добросовестности и ответственности.

ПМЭФ проводится с 1997 г., а с 2006 г. проходит под патронатом и при участии президента РФ Владимира Путина. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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