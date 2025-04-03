Американские компании примут участие в ПМЭФ-2025
Ряд американских компаний примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году, сообщается на сайте мероприятия.
В сообщении говорится, что ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков провел встречу с президентом, исполнительным директором Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Робертом Эйджи. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы делового сотрудничества.
Одним из основных вопросов, поднятых на встрече, стало участие американского бизнеса в ПМЭФ, который пройдет с 18 по 21 июня текущего года. Отмечается, что несмотря на сокращение числа компаний США на форуме после 2021 г., представители делового сообщества страны продолжают принимать участие в мероприятии. Согласно информации организаторов, в 2025 г. в рамках форума ожидается участие ряда американских компаний. Уже поступили инициативные заявки, что свидетельствует о наличии интереса к диалогу и сотрудничеству, говорится в сообщении.
В ходе будущего диалога между странами планируется рассмотрение вопросов глобального устойчивого развития, инновационных решений для обеспечения безопасности, а также аспекты экологического, социального и корпоративного управления (ESG).
На встрече с Эйджи Кобяков подчеркнул, что Россия открыта для партнерства. По словам ответственного секретаря, компании, желающие вернуться на российский рынок, могут делать это на конкурентной основе в рамках действующего правового поля. Он подчеркнул, что этот процесс должен быть прозрачным, а бизнесу необходимо придерживаться принципов добросовестности и ответственности.
ПМЭФ проводится с 1997 г., а с 2006 г. проходит под патронатом и при участии президента РФ Владимира Путина. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.