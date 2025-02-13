Росконгресс рассказал о расширении отраслевых площадок на ПМЭФ-2025

«Многие, наверное, знают, что есть у нас «Территория инноваций» – это большой стенд, на котором небольшие российские компании в области IT, high-tech и технологических разработок могут сделать, имея недорогой входной билет, собственную экспозицию, представить свои разработки и провести сессию в рамках своей узкой тематики. Такие же площадки у нас появляются в области здравоохранения, а в этом году впервые будет агрокластер, который мы делаем совместно с нашими коллегами», – рассказал Реут, добавив, что на этих площадках можно представить свои бизнес-интересы, найти партнеров и провести сессии в рамках отраслевой повестки.