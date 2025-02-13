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Росконгресс рассказал о расширении отраслевых площадок на ПМЭФ-2025

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Специализированные отраслевые площадки в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) расширяются и развиваются – в 2025 г. впервые будет представлен агрокластер для проведения тематических сессий. Об этом сообщил первый заместитель директора Фонда Росконгресс Андрей Реут на Международном форуме в рамках Недели российского бизнеса.

«Многие, наверное, знают, что есть у нас «Территория инноваций» – это большой стенд, на котором небольшие российские компании в области IT, high-tech и технологических разработок могут сделать, имея недорогой входной билет, собственную экспозицию, представить свои разработки и провести сессию в рамках своей узкой тематики. Такие же площадки у нас появляются в области здравоохранения, а в этом году впервые будет агрокластер, который мы делаем совместно с нашими коллегами», – рассказал Реут, добавив, что на этих площадках можно представить свои бизнес-интересы, найти партнеров и провести сессии в рамках отраслевой повестки.

Реут обратил внимание на возможности для участия малого и среднего бизнеса в ПМЭФе. В этом году в рамках форума планируется проведение дня малого и среднего предпринимательства, а также дня молодежного бизнеса. По своей стоимости они более доступны для тех, кому стандартное участие в форуме кажется слишком дорогим, отметил спикер.

В 2025 г. ПМЭФ состоится в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. В 2024 г. участие в мероприятиях форума приняли почти 22 000 человек из 139 стран. По словам Реута, если прежде главная по численности делегация на ПМЭФе была из США, то сейчас «все закономерно меняется» – на первые места пришли Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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