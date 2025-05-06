Силуанов: Минфин пересмотрел параметры бюджета из-за снижения цен на нефть
Минфин скорректировал параметры бюджета РФ из-за снижения цен на нефть. Об этом рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, нефтегазовые доходы сократились на 2,6 трлн руб., однако рост ненефтегазовых поступлений составил 829 млрд руб., что позволило увеличить расходы в пределах этого прироста.
«Дефицит увеличился до уровня прошлого года», – отметил министр.
Силуанов подчеркнул, что при корректировке бюджет сохранил ориентир на бюджетное правило. За I квартал объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) увеличился более чем на 200 млрд руб.
По итогам года, согласно уточненным данным Минэкономразвития, предполагается использовать из фонда 447 млрд руб. При этом в Минфине не планируют никаких дополнительных объемов заимствований или увеличения расходов сверх роста ненефтегазовых доходов.
30 апреля правительство одобрило законопроект Минфина об изменениях в показателях федерального бюджета на 2025 г. А 5 мая в министерстве поясняли, что осенью будет подготовлен второй блок поправок в бюджет. Они потребуются для того, чтобы обеспечить финансированием возникающие в ходе исполнения расходы с учетом уточнения параметров прогноза.