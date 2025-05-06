Силуанов: Минфин пересмотрел параметры бюджета из-за снижения цен на нефть

30 апреля правительство одобрило законопроект Минфина об изменениях в показателях федерального бюджета на 2025 г. А 5 мая в министерстве поясняли, что осенью будет подготовлен второй блок поправок в бюджет. Они потребуются для того, чтобы обеспечить финансированием возникающие в ходе исполнения расходы с учетом уточнения параметров прогноза.