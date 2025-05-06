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Силуанов: Минфин пересмотрел параметры бюджета из-за снижения цен на нефть

Ведомости

Минфин скорректировал параметры бюджета РФ из-за снижения цен на нефть. Об этом рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, нефтегазовые доходы сократились на 2,6 трлн руб., однако рост ненефтегазовых поступлений составил 829 млрд руб., что позволило увеличить расходы в пределах этого прироста.

«Дефицит увеличился до уровня прошлого года», – отметил министр.

Силуанов подчеркнул, что при корректировке бюджет сохранил ориентир на бюджетное правило. За I квартал объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) увеличился более чем на 200 млрд руб.

По итогам года, согласно уточненным данным Минэкономразвития, предполагается использовать из фонда 447 млрд руб. При этом в Минфине не планируют никаких дополнительных объемов заимствований или увеличения расходов сверх роста ненефтегазовых доходов.

30 апреля правительство одобрило законопроект Минфина об изменениях в показателях федерального бюджета на 2025 г. А 5 мая в министерстве поясняли, что осенью будет подготовлен второй блок поправок в бюджет. Они потребуются для того, чтобы обеспечить финансированием возникающие в ходе исполнения расходы с учетом уточнения параметров прогноза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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