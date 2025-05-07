Минфин с 13 мая вернется к покупке валюты по бюджетному правилу

«Ведомости» в апреле писали, что нефтегазовые доходы (НГД) российского бюджета сокращаются в годовом выражении второй месяц подряд на фоне падения цен на нефть и укрепления рубля. В марте они составили 1,08 трлн руб. – это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,31 трлн руб.).