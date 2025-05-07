Минфин с 13 мая вернется к покупке валюты по бюджетному правилу
С 13 мая по 5 июня Минфин направит на покупку иностранной валюты и золота 41,6 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 2,3 млрд руб.
Согласно сообщению Минфина, объем недополученных нефтегазовых доходов бюджета в мае ожидается в размере 12,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам апреля составило 53,9 млрд руб. «Положительная корректировка обусловлена преимущественно ростом фактических поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по сравнению с прогнозными значениями», – уточнили в министерстве.
«Ведомости» в апреле писали, что нефтегазовые доходы (НГД) российского бюджета сокращаются в годовом выражении второй месяц подряд на фоне падения цен на нефть и укрепления рубля. В марте они составили 1,08 трлн руб. – это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,31 трлн руб.).
Как говорил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, основным фактором сокращения НГД стало снижение цен на нефть, а также санкции США от 10 января. Тогда ограничения затронули российский ТЭК и две крупные нефтяные компании – «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть».