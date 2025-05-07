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Минфин с 13 мая вернется к покупке валюты по бюджетному правилу

Ведомости

С 13 мая по 5 июня Минфин направит на покупку иностранной валюты и золота 41,6 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 2,3 млрд руб.

Согласно сообщению Минфина, объем недополученных нефтегазовых доходов бюджета в мае ожидается в размере 12,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам апреля составило 53,9 млрд руб. «Положительная корректировка обусловлена преимущественно ростом фактических поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по сравнению с прогнозными значениями», – уточнили в министерстве.

«Ведомости» в апреле писали, что нефтегазовые доходы (НГД) российского бюджета сокращаются в годовом выражении второй месяц подряд на фоне падения цен на нефть и укрепления рубля. В марте они составили 1,08 трлн руб. – это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,31 трлн руб.).

Как говорил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, основным фактором сокращения НГД стало снижение цен на нефть, а также санкции США от 10 января. Тогда ограничения затронули российский ТЭК и две крупные нефтяные компании – «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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