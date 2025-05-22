Международные резервы России сократились за неделю на $19,8 млрд
Международные резервы России на текущий момент составляют $667,5 млрд, что на $19,8 млрд меньше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщается в материалах Центрального банка России.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. В их структуру входят активы в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в Международном валютном фонде и другие ликвидные активы.
Несмотря на недавнее снижение, объем резервов остается значительно выше показателей начала года. Так, по состоянию на 3 января 2025 г. запасы страны составляли $609,5 млрд.
7 марта Банк России сообщил о рекордном росте стоимости золотых резервов страны. По итогам февраля их объем достиг $217,4 млрд. В целом международные резервы России за февраль увеличились на $11,7 млрд, достигнув отметки в $632,4 млрд.