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Международные резервы России сократились за неделю на $19,8 млрд

Ведомости

Международные резервы России на текущий момент составляют $667,5 млрд, что на $19,8 млрд меньше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщается в материалах Центрального банка России.

По данным регулятора, такая динамика наблюдается из-за «отрицательной переоценки».

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. В их структуру входят активы в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в Международном валютном фонде и другие ликвидные активы.

Несмотря на недавнее снижение, объем резервов остается значительно выше показателей начала года. Так, по состоянию на 3 января 2025 г. запасы страны составляли $609,5 млрд.

7 марта Банк России сообщил о рекордном росте стоимости золотых резервов страны. По итогам февраля их объем достиг $217,4 млрд. В целом международные резервы России за февраль увеличились на $11,7 млрд, достигнув отметки в $632,4 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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