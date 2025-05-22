В Госдуму внесен законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджет

При этом переходный период для внедрения цифровой валюты на уровне регионов начнется с 1 июля 2027 г., чтобы обеспечить техническую готовность всех участников бюджетной системы.



Отмечается, что законопроект подготовлен во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов и реализации положений закона «О национальной платежной системе».