Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

В Госдуму внесен законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджет

Начать его использование в бюджетной системе планируется с 1 октября
Ведомости

Правительство России направило в Госдуму законопроект, который предусматривает поэтапную интеграцию цифрового рубля в бюджетную систему страны. Документ опубликован в думской законодательной базе.

Законопроект закрепляет возможность открытия и обслуживания счетов цифрового рубля Федерального казначейства, вводит понятие «счет цифрового рубля Федерального казначейства», а также наделяет Банк России полномочиями по предоставлению таких услуг. Также расширяются функции самого казначейства в части перевода и получения цифровых рублей, их учета и применения в бюджетной системе.

Согласно пояснительной записке, с 1 октября 2025 г. цифровой рубль будет использоваться в рамках ограниченного перечня расходов федерального бюджета. С 1 января 2026 г. предполагается начать полномасштабное использование цифровой валюты при осуществлении всех видов федеральных бюджетных выплат без ограничений по направлениям.

Переводы с цифровых счетов федерального казначейства будут осуществляться через платформу цифрового рубля, оператором которой является Банк России. Кроме того, документ предусматривает возможность использования цифрового рубля при бюджетных операциях субъектов РФ, муниципалитетов, государственных внебюджетных фондов, а также автономных учреждений.

При этом переходный период для внедрения цифровой валюты на уровне регионов начнется с 1 июля 2027 г., чтобы обеспечить техническую готовность всех участников бюджетной системы.

Отмечается, что законопроект подготовлен во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов и реализации положений закона «О национальной платежной системе».

Ранее государственная дума в первом чтении приняла законопроект о поэтапном введении в широкий оборот цифрового рубля и внедрении универсального QR-кода для оплаты. В пояснительной записке к проекту сказано, что его целью является расширение возможности осуществления расчетов цифровыми рублями и внедрение универсального платежного кода.

Законопроект предусматривает поэтапное введение обязательства для кредитных организаций предоставлять клиентам доступ к услугам на платформе цифрового рубля. Ожидается, что с 1 июля 2027 г. все кредитные учреждения будут иметь возможность оказывать услуги в рамках этой платформы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных