В Госдуму внесен законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджет

В Госдуму внесен законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетНачать его использование в бюджетной системе планируется с 1 октября
Правительство России направило в Госдуму законопроект, который предусматривает поэтапную интеграцию цифрового рубля в бюджетную систему страны. Документ опубликован в думской законодательной базе.
Законопроект закрепляет возможность открытия и обслуживания счетов цифрового рубля Федерального казначейства, вводит понятие «счет цифрового рубля Федерального казначейства», а также наделяет Банк России полномочиями по предоставлению таких услуг. Также расширяются функции самого казначейства в части перевода и получения цифровых рублей, их учета и применения в бюджетной системе.
Согласно пояснительной записке, с 1 октября 2025 г. цифровой рубль будет использоваться в рамках ограниченного перечня расходов федерального бюджета. С 1 января 2026 г. предполагается начать полномасштабное использование цифровой валюты при осуществлении всех видов федеральных бюджетных выплат без ограничений по направлениям.
Переводы с цифровых счетов федерального казначейства будут осуществляться через платформу цифрового рубля, оператором которой является Банк России. Кроме того, документ предусматривает возможность использования цифрового рубля при бюджетных операциях субъектов РФ, муниципалитетов, государственных внебюджетных фондов, а также автономных учреждений.
При этом переходный период для внедрения цифровой валюты на уровне регионов начнется с 1 июля 2027 г., чтобы обеспечить техническую готовность всех участников бюджетной системы.
Отмечается, что законопроект подготовлен во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов и реализации положений закона «О национальной платежной системе».
Ранее государственная дума в первом чтении приняла законопроект о поэтапном введении в широкий оборот цифрового рубля и внедрении универсального QR-кода для оплаты. В пояснительной записке к проекту сказано, что его целью является расширение возможности осуществления расчетов цифровыми рублями и внедрение универсального платежного кода.
Законопроект предусматривает поэтапное введение обязательства для кредитных организаций предоставлять клиентам доступ к услугам на платформе цифрового рубля. Ожидается, что с 1 июля 2027 г. все кредитные учреждения будут иметь возможность оказывать услуги в рамках этой платформы.