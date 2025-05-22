Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запуске цифрового рубля

Предполагается, что внедрение универсального платежного кода приведет к снижению затрат участников финансового рынка и обеспечит бесперебойные транзакции с использованием цифровой валюты. Функции оператора услуг по предоставлению кода будет выполнять Национальная система платежных карт (НСПК). Операторы по переводу денежных средств с 1 января 2026 г. будут обязаны предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них в виде универсального платежного кода.