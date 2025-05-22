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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запуске цифрового рубля

С 1 июля 2027 года все кредитные организации смогут предоставлять услуги на его платформе
Анастасия Брянцева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о поэтапном введении в широкий оборот цифрового рубля и внедрении универсального QR-кода для оплаты. Это следует из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Проект предлагает внести изменения в федеральные законы «О Центральном банке РФ», «О национальной платежной системе» и «О защите прав потребителей».

В пояснительной записке к проекту сказано, что его целью является расширение возможности осуществления расчетов цифровыми рублями и внедрение универсального платежного кода.

Законопроект предусматривает поэтапное введение обязательства для кредитных организаций предоставлять клиентам доступ к услугам на платформе цифрового рубля. Ожидается, что с 1 июля 2027 г. все кредитные учреждения будут иметь возможность оказывать услуги в рамках этой платформы.

Документ предоставляет совету директоров Банка России полномочия устанавливать для кредитных организаций перечни операций и условия реализации возможности получения клиентами определенных услуг на платформе. Также будет определяться срок, в течение которого будет обеспечен перевод денежных средств.

Предполагается, что внедрение универсального платежного кода приведет к снижению затрат участников финансового рынка и обеспечит бесперебойные транзакции с использованием цифровой валюты. Функции оператора услуг по предоставлению кода будет выполнять Национальная система платежных карт (НСПК). Операторы по переводу денежных средств с 1 января 2026 г. будут обязаны предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них в виде универсального платежного кода.

21 мая Банк России сообщал, что операции с цифровыми рублями будут находиться под двойным антиотмывочным контролем – со стороны коммерческих банков и регулятора, выступающего оператором платформы. Такой подход закреплен в законе, который одобрил Совет Федерации.

Цифровой рубль представляет собой цифровую форму национальной валюты. В настоящее время пилотный проект продолжается с участием 15 банков, около 2000 граждан и более 50 компаний. Постепенно количество участников и доступных операций увеличивается. О дате массового запуска цифрового рубля будет объявлено дополнительно.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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