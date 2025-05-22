Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запуске цифрового рубля

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запуске цифрового рубляС 1 июля 2027 года все кредитные организации смогут предоставлять услуги на его платформе
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о поэтапном введении в широкий оборот цифрового рубля и внедрении универсального QR-кода для оплаты. Это следует из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Проект предлагает внести изменения в федеральные законы «О Центральном банке РФ», «О национальной платежной системе» и «О защите прав потребителей».
В пояснительной записке к проекту сказано, что его целью является расширение возможности осуществления расчетов цифровыми рублями и внедрение универсального платежного кода.
Законопроект предусматривает поэтапное введение обязательства для кредитных организаций предоставлять клиентам доступ к услугам на платформе цифрового рубля. Ожидается, что с 1 июля 2027 г. все кредитные учреждения будут иметь возможность оказывать услуги в рамках этой платформы.
Документ предоставляет совету директоров Банка России полномочия устанавливать для кредитных организаций перечни операций и условия реализации возможности получения клиентами определенных услуг на платформе. Также будет определяться срок, в течение которого будет обеспечен перевод денежных средств.
Предполагается, что внедрение универсального платежного кода приведет к снижению затрат участников финансового рынка и обеспечит бесперебойные транзакции с использованием цифровой валюты. Функции оператора услуг по предоставлению кода будет выполнять Национальная система платежных карт (НСПК). Операторы по переводу денежных средств с 1 января 2026 г. будут обязаны предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них в виде универсального платежного кода.
21 мая Банк России сообщал, что операции с цифровыми рублями будут находиться под двойным антиотмывочным контролем – со стороны коммерческих банков и регулятора, выступающего оператором платформы. Такой подход закреплен в законе, который одобрил Совет Федерации.
Цифровой рубль представляет собой цифровую форму национальной валюты. В настоящее время пилотный проект продолжается с участием 15 банков, около 2000 граждан и более 50 компаний. Постепенно количество участников и доступных операций увеличивается. О дате массового запуска цифрового рубля будет объявлено дополнительно.