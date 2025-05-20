ЦБ видит востребованность цифрового рубля в трансграничных платежах

Цифровой рубль – это форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег. Один наличный рубль равен одному цифровому рублю. К широкому внедрению такой валюты планировалось перейти с 1 июля 2025 г., но 27 февраля Набиуллина сообщила, что регулятор сдвинет этот срок. По ее словам, запросы об отсрочке поступают от банков. При этом Набиуллина тогда отметила, что пилот проходит успешно.