ЦБ видит востребованность цифрового рубля в трансграничных платежах

ЦБ видит востребованность цифрового рубля в трансграничных платежахВнедрение новой формы валюты сдвинуто с 1 июля на более поздние сроки
В рамках тестирования Центробанк видит потенциальную востребованность цифрового рубля в трансграничных платежах и для юрлиц. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе «Альфа-саммита».
«Видим гораздо большую потенциальную востребованность в новой форме рубля не столько в розничных платежах, а в смарт-контрактах, в оптовом звене», – рассказала она, отметив, что Банк России будет делать акцент на трансграничных платежах.
Цифровой рубль – это форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег. Один наличный рубль равен одному цифровому рублю. К широкому внедрению такой валюты планировалось перейти с 1 июля 2025 г., но 27 февраля Набиуллина сообщила, что регулятор сдвинет этот срок. По ее словам, запросы об отсрочке поступают от банков. При этом Набиуллина тогда отметила, что пилот проходит успешно.
1 апреля директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина рассказала, что около 50 юридических лиц открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования. В то же время число физических лиц, совершающих операции с цифровым рублем, возросло до 2000. На платформе ими осуществлено более 55 000 переводов.