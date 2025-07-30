Трамп объявил о достижении торгового соглашения с Пакистаном

Трамп отметил, что и другие страны предлагают снизить тарифы, что, по его словам, существенно поможет сократить торговый дефицит США. Кроме того, Трамп сообщил, что в среду днем встретится с торговой делегацией Южной Кореи. «Сейчас на Южную Корею действует тариф в 25%, но у них есть предложение по его снижению. Интересно будет его выслушать», – сказал он.