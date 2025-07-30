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Главная / Экономика /

Трамп объявил о достижении торгового соглашения с Пакистаном

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что было достигнуто торговое соглашение с Пакистаном, которой включает в себя совместную разработку крупных нефтяных месторождений на территории страны.

«Мы только что заключили соглашение с Пакистаном – США и Пакистан будут совместно развивать огромные нефтяные запасы этой страны, – заявил Трамп. – Сейчас выбираем нефтяную компанию, которая возглавит это партнерство. Кто знает, может, однажды они будут продавать нефть Индии!»

Трамп отметил, что и другие страны предлагают снизить тарифы, что, по его словам, существенно поможет сократить торговый дефицит США. Кроме того, Трамп сообщил, что в среду днем встретится с торговой делегацией Южной Кореи. «Сейчас на Южную Корею действует тариф в 25%, но у них есть предложение по его снижению. Интересно будет его выслушать», – сказал он.

Американские власти установили 1 августа крайним сроком для заключения торгового соглашения с США. Если соглашения не будут достигнуты, ставки вернутся к уровням, объявленным Трампом в апреле. Трамп при этом заявил, что базовые ставки могут быть увеличены до 15–20%.

За период отсрочки США заключили ряд торговых соглашений со странами-партнерами. 22 июля президент США объявил о торговом соглашении с Индонезией, 23 июля – с Японией. Главной сделкой стало торговое соглашение с ЕС – Брюссель согласился закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд.

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